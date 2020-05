Lo de ejecutar Microsoft Office en Linux no deja de ser un experimento hasta que Microsoft considere conveniente para sus intereses soportar la suite ofimática en el sistema libre. Como la montaña no viene a Mahoma, desarrolladores terceros lo siguen intentando.

Microsoft está en proceso de «enamoramiento» de Linux y son múltiples los ejemplos de acercamiento en los últimos años. Prácticamente desde que Satya Nadella llegó al frente del ejecutivo. Pero no debe olvidarse que es una empresa cotizada y además, el gigante mundial de software propietario. De ahí que cada uno de los movimiento de Microsoft frente a Linux haya respondido a un interés propio y concreto, que involucra también al Open Source, un movimiento imparable en el desarrollo de software mundial que hace daño a quien no esté bien posicionado.

No hay ninguna razón técnica para que no haya un Microsoft Office en Linux. La firma de Redmond tiene cientos de ingenieros especializados en el sistema libre y teniendo en cuenta que el futuro de la suite pasa claramente por la versión on-line Office 365, su implementación sería sumamente sencilla (para ellos).

Simplemente, Microsoft no quiere tanto a Linux como para proveerle de su software estrella y, quizá, impulsarlo restando usuarios a Windows. Aunque la industria ofrece alternativas (sobradas para la mayoría de usuarios), Office es un estándar de facto y su uso es masivo especialmente en empresas y organizaciones y versiones como Office 365 han conseguido decenas de millones de suscriptores desde su lanzamiento.

Desde hace años la suite de productividad puede ejecutarse en Linux usando Wine y la versión básica oficial, Office Web, funciona en cualquier sistema. El lanzamiento del Subsistema Linux para Windows facilita versiones como el GNOME sobre WSL y el Cloud difumina el uso de sistemas operativos para la ejecución de aplicaciones.

Sin embargo, la experiencia está lejos de lo que ofrece una aplicación nativa, bien soportada y optimizada, como la de Windows. Es por ello que la inmensa mayoría de usuarios de Linux utilizan alternativas tan buenas como la suite libre y gratuita como Libre Office o desarrollos en nube como Google G Suite / Docs.

A pesar de ello, nos llega un nuevo experimento de un desarrollador externo que dice haber conseguido ejecutar Office en Ubuntu 20.04 sin usar los medios empleados hasta ahora. «No es WINE, sistemas remotos / cloud o GNOME en WSL», aclara.

Word on Ubuntu 20.04. Very usable on an i5-6300U with just integrated graphics. It is not WINE, remote/cloud, or GNOME on WSL. It is something else I put together. Next, I plan to add working file associations. pic.twitter.com/nGQ8USeR0m

— Hayden Barnes (@unixterminal) April 30, 2020