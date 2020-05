¿Te consideras un experto en videojuegos? Demuéstralo

¿Te considera un gamer y, aún más, todo un experto en videojuegos? Ahora tienes la oportunidad de demostrarlo y no de cualquier manera. No vas a tener que ponerte a los mandos para batir a un enemigo imposible o un récord de infarto: basta con que agudices tu oído y tu memoria.

En eso se basa el quiz que se está viralizando estos días en los círculos de jugones a lo largo y ancho de Internet, en el que se propone demostrar la sabiduría ‘videojueguil’ descubriendo efectos de sonido de algunos de los títulos más populares del medio. Algo que, te lo aseguro, solo está al alcance de un experto en videojuegos de primer nivel.

Y es que un verdadero experto en videojuegos debería poder reconocer un juego con ver una imagen, escuchar una melodía o, como es el caso que nos ocupa, un efecto de sonido, muchos de los cuales son fácilmente reconocibles para quienes se han pasado horas dándole al botón frente a los nombres de oro que han cimentado la industria los últimos treinta años.

La prueba es simple de realizar: hay 60 pistas con efectos de sonido de franquicias harto conocidas a las que seguro has jugado más de una vez. Le das al play y cuando sepas de cuál se trata, rellenas el nombre. Si aciertas se resaltará en color verde lo que has escrito. Eso sí, tienes que escribir los nombres correctamente, con sus mayúsculas, puntos, etc.

Leyendo las respuestas de la gente por ahí, hay más de un experto en videojuegos que afirma haber acertado casi todos los títulos, y eso que los hay muy clásicos, pero también contemporáneos e incluso alguno no muy conocido; si bien la mayoría parece estar quedándose a medias… que ya es un logro en toda regla porque es mucho más difícil de lo que suena, y nunca mejor dicho.

Yo, si te soy sincero, lo he intentado y después de veinte minutos solo he conseguido rellenar correctamente 6 nombres, a pesar de que cuando he visualizado las respuestas, conocía la mayoría de juegos y a muchos les he dedicado horas. Entonces sí que me ha venido a la memoria más de un sonido. Pero no, no soy un experto en videojuegos como los que hay por ahí.

Ahora te toca a ti. Puedes acceder al quiz en este enlace.

Cuando hayas terminado vuelves y nos cuentas qué tal te ha ido. Y sí, la imagen que encabeza esta entrada es una pista de uno de los juegos, aunque también es un reto en sí misma. ¿O no?