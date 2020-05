Epic Games nos ha dado una gran sorpresa con la presentación del Unreal Engine 5, un motor gráfico de nueva generación que está enfocado a los desarrollos multiplataforma, es decir, que será utilizado para crear juegos en Xbox Series X, PC y PS5, aunque la demo que podéis ver en el vídeo adjunto funciona sobre la consola de nueva generación de Sony.

Ha sido un anuncio sorprendente y muy curioso porque hace poco vimos que Epic Games había actualizado el Unreal Engine 4 a la versión 4.25 para dar soporte, precisamente, a las consolas de nueva generación. Esto tiene una explicación muy sencilla, y es que obviamente no es lo mismo lanzar un motor gráfico desarrollado desde cero para PS5, Xbox Series X y PC que parchear un motor gráfico «antiguo», que llegó al mercado en 2013 y que, de hecho, estaba diseñado para funcionar a la perfección en una GTX 680.

Mucho ha llovido desde entonces, y como podéis ver el anuncio del Unreal Engine 5 no solo tiene sentido, sino que además es necesario, ya que marca un punto de partida importante frente a la generación actual y permite iniciar la transición a un motor gráfico verdaderamente nuevo, mejor optimizado y preparado para trabajar con las últimas tecnologías del sector.

Es importante tener en cuenta que el Unreal Engine 5 se encuentra casi terminado (llegará a finales de 2021), pero esto no quiere decir que vayamos a ver juegos basados en dicho motor gráfico de la noche a la mañana. Habrá un tiempo de transición que será insalvable, y dado que se trata de un motor centrado en la nueva generación es probable que tengamos que esperar hasta finales de 2022 para ver los primeros juegos basados en él.

Unreal Engine 5: fotorrealismo a través de la geometría y la iluminación

Entre las principales mejoras que ha confirmado Epic en el nuevo Unreal Engine 5 podemos destacar dos grandes claves que afectan a la geometría y a la iluminación.

Empezamos con Nanite, una tecnología que se define como una especie de micropolígonos virtualizados que permite alcanzar un nivel de detalle enorme sin que la carga geométrica se dispare. Esto nos permite superar las limitaciones que imponen las cargas poligonales tradicionales, y según Epic hace posible la utilización de de miles de millones de polígonos sin comprometer el rendimiento, y sin que la calidad gráfica se vea afectada en lo más mínimo. Como podemos ver en el vídeo el resultado es excelente.

Saltamos ahora a Lumen, una tecnología que, como su propio nombre sugiere, se refiere a la iluminación aplicada de manera global. El grado de realismo que ofrece es fantástico, de eso no hay duda, pero habrá que ver qué impacto tiene en términos de rendimiento.

Esas dos han sido las grandes protagonistas de esta primera demostración del Unreal Engine 5, pero en la segunda mitad del vídeo podemos ver otras que también resultan bastante interesantes, como Niagara, que logra simulaciones avanzadas gracias a la intercomunicación entre partículas, y otras que afectan a las animaciones. Sí, por fin vamos a tener juegos con mejores animaciones, ¿os acordáis que en su momento fue una de las mejoras que destacamos al hablar de las novedades que haría posibles la nueva generación de consolas?

Epic ha confirmado que los proyectos desarrollados sobre el motor gráfico Unreal Engine 4.25 se pueden portar directamente al Unreal Engine 5, pero no a la inversa, algo que confirma claramente que este último está centrado por completo en la nueva generación, y que los juegos desarrollados bajo aquel no funcionarán en las consolas actuales. No os entretengo más, os dejo que disfrutéis del vídeo.