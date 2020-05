El gigante de Redmond va a volver al sector smartphone con el Surface Duo, un terminal con doble pantalla que pone sobre la mesa un concepto que, por sí mismo, no resulta novedoso, el de los dispositivos con doble pantalla. Lo importante en este caso no es ese concepto en sentido estricto, sino el soporte y el grado de aprovechamiento de dicha configuración.

Para alcanzar un nivel óptimo es necesario contar con una correcta implementación tanto a nivel de software como de hardware, y parece que Microsoft lo tiene todo previsto con el Surface Duo. Para que el rendimiento no sea un problema la compañía de Redmond ha utilizado una configuración muy potente formada por los siguientes componentes:

Software: Android 10 con Microsoft Launcher.

SoC: Snapdragon 855 con CPU de ocho núcleos Kryo.

GPU: Qualcomm Adreno 640.

Pantalla: dos pantallas AMOLED de 5,6 pulgadas cada una con una resolución de 1.800 x 1.350 píxeles.

Memoria: 6 GB de RAM.

Almacenamiento: 64 GB y 256 GB.

Cámara: 11 MP ƒ / 2.0 y 1.12um.

Batería: 3.460 mAh.

Carga: carga rápida USB-C.

Otras características: lector de huellas dactilares y soporte de lápiz óptico Surface Pen.

Como podemos apreciar tenemos una configuración que encaja sin problemas en lo que podemos considerar como un dispositivo de gama alta, aunque resulta llamativo que Microsoft haya optado por montar 6 GB de RAM en lugar de 8 GB de RAM, sobre todo porque con el concepto de doble pantalla se potencia al multitarea, y con ello aumenta el consumo de memoria RAM. Imaginamos, con todo, que 6 GB será más que suficiente para disfrutar de una buena experiencia.

Otro detalle interesante es la presencia de un Android 10 «con sabor a Windows», gracias al Microsoft Launcher que viene preinstalado en el Surface Duo. Microsoft ha aceptado la derrota en el sector smartphone, ha retirado Windows 10 Mobile y ha adoptado Android como sistema operativo, pero no ha renunciado al toque de personalización que permiten sus diferentes aplicaciones para Android, y no hay duda de que el Microsoft Launcher es una de las más populares.

Fecha de lanzamiento y posible precio del Surface Duo

El lanzamiento del Surface Duo está previsto para la segunda mitad de 2020. No tenemos una fecha exacta, pero lo más sensato para Microsoft sería optar por un lanzamiento cercano a la temporada navideña, ya que es una época en la que los regalos tecnológicos son los grandes protagonistas.

No ha trascendido su precio, pero viendo sus especificaciones y la configuración de doble pantalla AMOLED que integra está claro que no va a ser precisamente económico. Creo que podemos pensar en unos 1.200-1.500 euros, aproximadamente, aunque como hemos dicho todavía no hay nada definitivo en este sentido, lo que significa que podría estar por encima (o por debajo) de esas cifras.

Resulta curioso que Microsoft haya decidido utilizar el SoC Snapdragon 855 en el Surface Duo en lugar del SoC Snapdragon 865. Podría parecernos un movimiento difícil de entender, pero desde que descubrimos el problema del alto coste asociado al Snapdragon 865 creo que podemos entender perfectamente por qué los de Redmond han preferido quedarse en el chip tope de gama de Qualcomm de la generación anterior: para reducir costes.