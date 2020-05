Si no usas tu cuenta de Netflix, te la cancelarán

En un alarde de buenrollismo inusual, la gran N del VOD ha actualizado las condiciones de su servicio con una nueva cláusula por la cual toda aquella cuenta de Netflix que no se utilice durante un tiempo, será cancelada. Y esto, que en cualquier servicio gratuito es lo normal, en uno de pago suena a ciencia ficción.

Según explica Eddy Wu, responsable de Innovación de Producto de la compañía en el blog oficial de Netflix, lo último que quieren es que la gente pague por algo que no está usando. Así, pasado un tiempo más que prudencial en el que no se registre actividad alguna, la cuenta de Netflix será cancelada por el propio servicio.

El periodo de inactividad para que la cuenta de Netflix sea cancelada, como decimos, es más que prudencial, e incluye a aquellos usuarios que no han visto nada durante un año desde que se suscribieron al servicio, o a quienes llevan más tiempo registrados pero no han visto nada en dos años. Llegados el momento, pues, Netflix comenzará a notificar a los usuarios de la próxima cancelación y «si no confirman que desean seguir suscritos, cancelaremos automáticamente su suscripción».

Que cancelen tu cuenta de Netflix no significa que la pierdas

Por si acaso, Wu recuerda que cualquier usuario que se dé de baja, por activa o por pasiva, puede volver a reactivar su cuenta de Netflix cuando desee. Y si lo hace antes de que hayan transcurrido 10 meses, sus datos de uso seguirán disponibles tal y como los dejó, incluyendo la lista de favoritos, perfiles, preferencias de visualización, etc.

Conste que Netflix ya suele enviar correos periódicamente a sus usuarios para informarles de las novedades que estrenan o de cambios en el servicio, por lo que es extraño que a alguien se le pase que está suscrito. A menos que se haya dado de baja de estos mensajes… Y a menos que no se entere ni de lo que le cobran mensualmente.

Asimismo, como indica Wu «estas cuentas inactivas representan menos de la mitad del uno por ciento de nuestra base usuarios, solo unos pocos cientos de miles». Pero, por más raro que parezca, hay gente que no usa su cuenta de Netflix y sigue pagando. Más raro todavía será que alguien responda que desea mantener la suscripción aunque no vea nada, pero así es el mundo.