‘Tenet’ promete traer de vuelta al Christopher Nolan más sorprendente

Por si acaso te lo has perdido, esta semana se ha publicado el nuevo tráiler de Tenet, la próxima película de Christopher Nolan, y aunque peca del defecto típico de los tráilers mostrando más de lo que debe, sabiendo quién dirige -produce y escribe-, lo único que ha conseguido es poner los dientes más largos si cabe a los fans del trabajo del británico, que cada vez son más.

Conste, en alusión al titular, que Dunkerque fue una gran película, que Interestellar es posiblemente la historia de ciencia ficción más maravillosa que se ha rodado desde 2001: Una odisea del espacio, y que la trilogía de Batman (Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises) es de igual modo de lo mejor que se ha hecho nunca en el género de superhéroes… Pero Nolan es también Memento e Inception, y por ahí van los tiros con Tenet.

Escrita, producida y dirigida por Christopher Nolan, Tenet cuenta con un reparto de lujo en el que su protagonista es el menos conocido y bregado: John David Washington, hijo de Denzel Washington pero con muy poca carrera a sus espaldas, aunque en los últimos años ha destacado en películas como The Old Man & the Gun o más especialmente BlacKkKlansman (Infiltrado en el KKKlan). Eso sí, está rodeado por Michael Caine, Kenneth Branagh o Robert Pattinson.

Otro nombre interesante relacionado con Tenet es el del compositor sueco Ludwig Göransson, inmerecido ganador del Oscar a la mejor banda sonora por Black Panther, pero responsable de la fantástica ambientación y melodías de The Mandalorian.

Sea como fuere, lo más prometedor de Tenet no es su reparto o el elenco técnico y artístico; ni siquiera la historia de acción y espionaje que plantea, pues como suele ser habitual en Nolan, no son las historias que cuenta, bastante sencillas en lo esencial, sino cómo las cuenta, lo que de verdad atrapa al espectador. Y conociendo su carrera y viendo este segundo tráiler de Tenet…

Tenet se estrenará el próximo 17 de julio, solo en cines -Nolan es un férreo defensor del cine como concepto frente al vídeo bajo demanda- y solo si el coronavirus lo permite, sobra añadir. Sin más, a continuación puedes ver, o volver a ver, el tráiler de la película.