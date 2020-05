Mensajes de Google añadirá cifrado de extremo para los mensajes RCS

Mensajes de Google es, ojo al dato, la aplicación de mensajería más popular de la compañía. Y aunque esta una categoría en la que al gigante de Internet no le va todo lo bien que desearía -con la absoluta excepción de Gmail, por supuesto-, razón por la cual están intentando poner un poco de orden, tiene más mérito del que parece, ya que no se preinstala en la mayoría de teléfonos Android.

Pues bien, Mensajes de Google sigue en desarollo activo y, sin fecha determinada para su implementación en la versión estable de la aplicación, recibirá una de las mejoras más importantes y esperadas: cifrado de extremo a extremo para los mensajes RCS. La buena nueva la han descubierto en APKMirror, el repositorio de aplicaciones para Android, y aunque como siempre advierten que la pista puede llevar a nada, sería extraño que no se cumpliese por la relevancia que tiene.

Quizás no te hayas dado cuenta porque nadie utiliza este tipo de aplicaciones más que para recibir alertas o confirmaciones, pero hace tiempo que Mensajes de Google -por poner el ejemplo que nos toca, si bien hay más- no se reduce a gestionar los mensajes SMS o MMS, sino que hace lo propio con los mensajes RCS, que como te estarás imaginando si no los conocías, son los sucesores de los anteriores.

Mensajes de Google y RCS

En resumen, los SMS y MMS están en vías de extinción debido a la popularización de las aplicaciones de mensajería a través de Internet, cuya muestra más notoria es WhatsApp. Sin embargo, no todo el mundo usa WhatsApp y es necesario contar con un relevo generacional que sea un estándar y cualquiera pueda utilizar sin encerrarse en algo que controlar una sola empresa. De ahí surgen los mensajes RCS.

Si SMS significa «Short Messaging Service» y MMS «Multimedia Messaging Service», RCS se traduce en «Rich Communication Service», es decir, un nuevo protocolo de mensajería que lo aúna todo y que, llegado el momento, reemplazará a ambos como la mensajería más elemental de cualquier dispositivo electrónico conectado a Internet. Pero existen varias limitaciones que salvar todavía y la más destacada es lo precario de su seguridad.

La implementación de cifrado de extremo a extremo en Mensajes de Google es el primer paso para resolverlo, de manera que tanto el emisor como el receptor del mensaje tengan la seguridad de que la información está cifrada y solo ellos tienen acceso a la misma. No obstante, para que esto sea así ambos debería disponer de la misma versión de la aplicación, una vez se haya implementado el cifrado; lo mismo en el caso de utiliza otra aplicación de mensajes RCS.

Los mensajes RCS, además, funcionan a través de Internet, por lo que es necesario contar con una conexión activa y potente, si se envían archivos pesados. Es por ello que Mensajes de Google seguirá ofreciendo soporte para SMS y MMS, por si acaso hace falta, aunque advertirá al usuario que en este caso no se cifra nada, según han descubierto en APKMirror.

Otros hallazgos de APKMirror incluyen medidas de seguridad adicionales que implementará Mensajes de Google, como la posibilidad de permitir que otras aplicaciones puedan tener acceso a los mensajes cifrados, o recordatorios de que el contenido está cifrado cuando se envíen mensajes RCS compartiendo la ubicación.