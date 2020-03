Novedades VOD 13/20: ‘The Mandalorian’, lo mejor de Star Wars se estrena con Disney+

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y seguimos recluidos a la fuerza, por lo que nunca está de más conocer lo nuevo que llega a los principales servicios de vídeo bajo demanda, como es el caso de la largamente esperada The Mandalorian. Pero ojo a lo demás, hay bastante para elegir.

Disney+

Disney+ ya está disponible en España y poco más puedo contarte que no haya contado ya. De hecho, me permito la licencia de encabezar este sábado la sección con The Mandalorian por lo merecido que lo tiene, pero no esperes otra cosa: son más de 600 películas y 120 series las que completan su catálogo y aunque a partir de ahora le seguiremos la pista a lo que lancen, hoy me conformo con destacar la que fue una de las mejores series del año pasado.

Creada con maestría por Jon Favreau (Iron Man), The Mandalorian es sin duda lo mejor de Star Wars… desde que existe Star Wars. Puede que mi opinión no sea ni mucho menos generalizada, pero es honesta: lo he visto todo mil veces y puedo decir que la trilogía original me parece buena (sin aspavientos), la de los noventa un poco peor, pero entretenida en su mayor parte… y la última, deliciosa en lo visual, pero un peñazo insufrible que nada tiene que ver con The Mandalorian, afortunadamente. Protagonizada por Pedro Pascal (Juego de tronos, Narcos), The Mandalorian reúne lo mejor de la vieja trilogía con lo mejor de la nueva, y nos deja algo que de verdad gustará incluso a quienes, como yo, no entusiasma este universo de ciencia ficción más allá de los grandes videojuegos que ha dejado.

Netflix

Netflix llega como siempre cargada de contenidos propios y esta vez parecen un poco más potables de lo habitual en la fábrica de churros en la que se ha convertido la plataforma. Sin embargo, destacamos lo justo, incluyendo dos pelis españolas.

El hoyo la pusimos la semana pasada, pero sin tráiler ni nada, porque nos llegó como relleno de catálogo de Netflix. Remiendos el error, ya que se la han adjudicado en exclusiva y la película tiene lo suyo. Es una distopía muy poco típica en el cine patrio y está dando bastante de que hablar, así que ahí queda, recomendada para quien apetezca… Pero mejor después de comer.

Netflix estrena esta semana otra película española, esta sí como material original. Una cinta de suspense protagonizada por Javier Gutiérrez y Mario Casas un poco resabiada, pero a la que la crítica está recibiendo bastante bien.

Y para rematar, una miniserie alemana sobre Sigmund Freud nada menos, pero no te esperes una biografía del padre del psicoanálisis, porque Freud se va por el terreno fantástico y pone al pensador como ayudante de una médium y un detective con el fin de resolver unos sangrientos crímenes.

Más contenidos exclusivos:

Black Lightning (T3). «Jefferson Pierce, director de instituto y superhéroe retirado, vuelve a vestir el traje del legendario Black Lightning para defender a su familia de unos criminales.»

(T3). «Jefferson Pierce, director de instituto y superhéroe retirado, vuelve a vestir el traje del legendario Black Lightning para defender a su familia de unos criminales.» Crip Camp: A Disability Revolution . «Este revolucionario campamento de verano animó a un grupo de jóvenes discapacitados a fundar el movimiento que forjaría un nuevo camino hacia una mayor igualdad.»

. «Este revolucionario campamento de verano animó a un grupo de jóvenes discapacitados a fundar el movimiento que forjaría un nuevo camino hacia una mayor igualdad.» Cuentos del lago: Billy Brinco y los guardianes . «Ya casi es invierno en el lago y tanto los Verdies como los Grimps se enfrentan a una amenaza común. Entretanto, Willy Whistle no ve la hora de convertirse en guardián.»

. «Ya casi es invierno en el lago y tanto los Verdies como los Grimps se enfrentan a una amenaza común. Entretanto, Willy Whistle no ve la hora de convertirse en guardián.» Curtiz . «Michael Curtiz, el arrogante y resuelto director de cine, lidia con presiones políticas y dramas familiares durante la ardua producción de «Casablanca» en 1942.»

. «Michael Curtiz, el arrogante y resuelto director de cine, lidia con presiones políticas y dramas familiares durante la ardua producción de «Casablanca» en 1942.» Del desguace a la gloria (T2). «El variopinto equipo de Gotham Garage revisa una ecléctica colección de coches y consigue hacerse con una pieza espectacular que puede vender por mucho dinero.»

(T2). «El variopinto equipo de Gotham Garage revisa una ecléctica colección de coches y consigue hacerse con una pieza espectacular que puede vender por mucho dinero.» El declive . «Tras un accidente en un campo de entrenamiento, un grupo de preparacionistas queda atrapado y dividido en una dura lucha por sus vidas.»

. «Tras un accidente en un campo de entrenamiento, un grupo de preparacionistas queda atrapado y dividido en una dura lucha por sus vidas.» El sumiller . «Un joven se siente dividido entre su sueño de convertirse en un maestro sumiller y las expectativas de su padre de que se haga cargo del negocio familiar de asadores.»

. «Un joven se siente dividido entre su sueño de convertirse en un maestro sumiller y las expectativas de su padre de que se haga cargo del negocio familiar de asadores.» En la ciénaga (T1). «A principios de los 80, una prostituta y el líder de una asociación juvenil son asesinados en un pueblo polaco. Dos periodistas no se fían de la investigación policial.»

(T1). «A principios de los 80, una prostituta y el líder de una asociación juvenil son asesinados en un pueblo polaco. Dos periodistas no se fían de la investigación policial.» La marca del demonio . «Cuando dos hermanas abren un libro antiquísimo y desatan una fuerza maligna, un cura poseído, que se enfrenta a sus propios demonios, se convierte en su única salvación.»

. «Cuando dos hermanas abren un libro antiquísimo y desatan una fuerza maligna, un cura poseído, que se enfrenta a sus propios demonios, se convierte en su única salvación.» Ladies Up (T1). «Prashasti Singh, Kaneez Surka, Supriya Joshi y Niveditha Prakasam, cuatro prometedoras cómicas residentes en la India, hablan sin tabúes en esta serie de monólogos.»

(T1). «Prashasti Singh, Kaneez Surka, Supriya Joshi y Niveditha Prakasam, cuatro prometedoras cómicas residentes en la India, hablan sin tabúes en esta serie de monólogos.» Maska . «Decidido a triunfar en el mundo del espectáculo, un joven aspirante a actor se plantea no hacerse cargo del café regentado por su familia durante generaciones.»

. «Decidido a triunfar en el mundo del espectáculo, un joven aspirante a actor se plantea no hacerse cargo del café regentado por su familia durante generaciones.» Ozark (T3). «Un asesor financiero arrastra a su familia de Chicago hasta Misuri con la misión de lavar 500 millones de dólares en cinco años para apaciguar a un capo de la droga.»

(T3). «Un asesor financiero arrastra a su familia de Chicago hasta Misuri con la misión de lavar 500 millones de dólares en cinco años para apaciguar a un capo de la droga.» Tom Segura: Ball Hog . «Tom Segura arranca carcajadas con historias muy incómodas pero sinceras sobre madres, padres, perseguir los sueños y algunos temas que a nadie le apetece tocar.»

. «Tom Segura arranca carcajadas con historias muy incómodas pero sinceras sobre madres, padres, perseguir los sueños y algunos temas que a nadie le apetece tocar.» Unorthodox (T1). «Una judía jasídica de Brooklyn huye a Berlín para escapar de un matrimonio concertado y es acogida por un grupo de músicos. Pero el pasado acaba por dar con ella.»

Entra en catálogo:

Bethany Hamilton: Unstoppable

El día menos pensado

Happy Old Year

Hay algo en el agua

Jane the Virgin (T5)

Knightfall (T2)

Tadeo, el explorador perdido 2: El secreto del rey Midas

Trixie Mattel: Moving Parts

White Boy

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video también viene con un lanzamiento exclusivo bajo el brazo y, a lo bestia como nunca (más de 100 lanzamientos solo esta semana), rellenando catálogo con todo tipo de películas con las que matar la cuarentena y la vida si se tercia.

La exclusiva es Guns Akimbo, una de las pelis locas que le ha dado por protagonizar de unos años a esta parte a Daniel Radcliffe (Harry Potter) en la que se pondrá en el papel de un programador de videojuegos mediocre quien sin comerlo ni beberlo, tendrá que luchar por su vida en un macabro concurso de Internet.

Nuevos capítulos:

Star Trek: Picard (T1)

Entra en catálogo:

Absolon

Albert Camus

Algo

Amores de medio siglo

Bellatrix

Boiling point

Cabalga con el diablo

Capturado

Caravana al Este

Caza al terrorista

Corazones perdidos

Cuestión de principios

Dataland

Decommissioned

Deseos

Diarios de motocicleta

Dirty Paradise

Dulcinea

El arco iris

El amor es un arma

El engaño

El hombre orquesta

El invitado

El asalto (Miniserie)

El gran Mitchell

El juego perfecto

El que mucho abarca

El rompecorazones

Ella ha vuelto

Enviados Muy Especiales

Espíritu de familia

Familia de alquiler

Film de amor y de anarquía

Flake and Flames

Fotografía mortal

Frank Phoenix

Goon

Gripsholm: Tiempo de amar

Horrible Histories: The Movie – Rotten Romans

Imperdonable (Miniserie)

Indochina

Islandia, La Isla Recién Nacida

Jerte, Vida Salvaje en el Valle de los Cerezas

Jimmy’s Hall

Juntos para siempre

La bailarina

La enfermera

La amante del presidente

La angustia de Romeo

La granja del amor

La ruta de la felicidad

La tregua

Las leyendas de Rita

Leprechaun: Origins

Life Love Dogs

Little Grey Wolfy – The Winter Story

Little Grey Wolfy. Spring and Icy Drift

Little Miss Perfect

Los chicos cool no lloran

Los misterios de Salento (Miniserie)

Making the cut (T1)

Manon Lescaut

Miedo silencioso

Mighty Fine

Monstrosity

Montana

Most Likely to Murder

Muerte en el Mont Blanc

Ni un pelo de tonto

Nick

Niko y la Espada Iluminada (T1-T3)

Nine

Nuevos Vengadores: Héroes del mañana

Originalos (T1)

Pasiones en Kenia

Playa roja

Paradise

Pirámides Murcianas

Projekt A

Ragtime

Rapture-Palooza

Regionrat

Remise

School Dance

See No Evil 2

Señor Manglehorn

Separate Lives

Sleepwalking

Something

Sonatine

The Annunciation

The Basement

The House on Devil’s Road

The Program

The Zodiac

Tierra de sospecha

Tierra prometida

Tráfico

Trees Lounge

Trono de sangre

Tsotsi

Tyler Perry’s Peeples

Un verano en Grecia

Una sinfonía de cumbres: Los Alpes desde arriba

Vacaciones mortales

Violent cop

Voces del pasado (Miniserie)

Yo, Tonya

HBO

HBO descansa esta semana y no trae apenas nada nuevo, excepto los nuevos capítulos de las series que mantiene en emisión y cuatro películas sueltas.

Nuevos capítulos:

Axios (T3)

Baron Noir (T3)

Batwoman (T1)

Bendita paciencia (T1)

Better Things (T4)

Curb your Enthusiasm (T10)

Dave (T1)

DC’s Legends of Tomorrow (T5)

Devs (T1)

Embrujadas (T2)

High Maintenance (T4)

Katy Keene (T1)

La conjura contra América (T1)

Legacies (T2)

Liar (T2)

Manifest (T2)

Roswell, New Mexico (T2)

Strike Back (T7)

Stumptown (T1)

Supergirl (T5)

Westworld (T3)

Entra en catálogo:

Annabelle

Catwoman

Gru, Mi villano favorito

Gru 2, Mi villano favorito

Kill Chain

Los Croods

Los Thundermans (T4)

Mao Mao Heroes of Pure Heart (T1)

Paranormal Activity 3

Apple TV+

Y lo mismo para Apple TV+, con la particularidad de que solo tiene una serie de la que estén lanzando nuevos capítulos en estos momentos.

Nuevos capítulos: