Hace un par de días os comentamos que el anuncio de Steam Cloud Play era algo inminente, y no nos equivocábamos. Valve ha anunciado hoy este servicio de juego en la nube, y ha confirmado algunos detalles interesantes, entre los que destacan, sin duda, su integración con GeForce Now de NVIDIA.

El sector del juego en la nube ha pasado de ser una anécdota a convertirse en uno de los principales intereses de los grandes del sector. Incluso compañías como Sony y Microsoft, que comercializan consolas de videojuegos y priorizan, por tanto, el juego en local, han movido ficha en este sentido y han apostado, en mayor o menor medida, por el juego en la nube.

Google también ha movido ficha con Stadia, y en NVIDIA han hecho lo propio con GeForce Now. Está claro que cuando tantos grandes apuestan por el juego en la nube es porque se trata de un pastel muy jugoso, y ninguno está dispuesto a quedarse sin un trozo del mismo.

Volviendo a Steam Cloud Play tenemos una apuesta bastante interesante por parte de Valve, ya que este servicio no solo nos permitirá jugar en la nube a una cantidad considerable de juegos, sino que además es compatible con GeForce Now de NVIDIA. De momento se encuentra en fase beta, lo que significa que todavía tiene camino que recorrer antes de entrar en su versión final, pero su potencial ha quedado claro desde el principio.

Steam Cloud Play: no tendrás que volver a comprar juegos

Uno de los problemas más importantes que presenta Google Stadia es, sin duda, la obligación que impone al usuario de volver a comprar los juegos que ya tiene. Imagina que quieres jugar a DOOM Eternal en dicha plataforma, un título que ya tienes comprado en Steam. Pues bien, para hacerlo tendrías que volver a pagar por él.

Con Steam Cloud Play esto no pasa, es decir, puedes jugar a los títulos que tienes vinculados a tu cuenta de Steam sin ningún problema, aunque de momento solo se encuentran disponibles algunos de ellos. Dado que el servicio se encuentra en fase beta es comprensible, habrá que esperar a que entre en fase final para ver qué juegos acaban estando disponibles y qué juegos no.

Quiero dejar claro que Valve está teniendo que lidiar con los mismos problemas que NVIDIA a la hora de negociar con los desarrolladores y publicadores para mantener ciertos títulos en Steam Cloud Play. Esto es consecuencia directa de las «ansias» de estos de monetizar al máximo sus juegos, y obvia decir que puede acabar siendo muy complicado.

Ya lo hemos visto en GeForce Now, largas listas de juegos que hoy están disponibles y que dentro de un mes dejan de estarlo. Obvia decir que esto no quiere decir que perdamos dichos juegos por utilizarlos en esta plataforma, y tampoco ocurrirá eso con Steam Cloud Play, pero al ejecutarse en una máquina virtual apoyada sobre servidores y no de forma local en el equipo del titular de la licencia del juego surge un nuevo escenario de uso que los desarrolladores y los publicadores están intentando aprovechar para sacar tajada.

Valve ha dejado claro que no va a pagar de más a los desarrolladores y publicadores que decidan hacer sus juegos compatibles con Steam Cloud Play, ya que considera que este servicio solo busca dar más opciones a los jugadores. Si queréis activar este servicio de juego en la nube tenéis que seguir los pasos que encontraréis en este artículo.