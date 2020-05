La Epic Games Store ha actualizado el juego gratuito de la semana, y desde hoy podemos conseguir gratis Borderlands The Handsome Collection, una colección muy apetecible que incluye Borderlands 2 y Borderlands: La Pre-Secuela, además de todos los contenidos descargables que llegaron en su momento para estos juegos.

Para conseguir gratis Borderlands The Handsome Collection no tenemos que hacer nada especial. El proceso es el mismo de siempre, entramos en la Epic Games Store con nuestra cuenta, reclamamos el juego y listo, quedará vinculado de forma automática a nuestra cuenta y será nuestro «para siempre».

Os recuerdo que no es necesario, ni siquiera, que empecéis a descargarlo, basta con reclamarlo. Si no tenéis una cuenta en la Epic Games Store podéis crearos una en un minuto y conseguir gratis Borderlands: The Handsome Collection, ya que no hay ningún tipo de requisito. Esta colección ofrece cientos de horas de diversión, así que no os la podéis perder.

Ya sé como conseguir gratis Borderlands The Handsome Collection, ¿pero qué necesito para moverlo?

Los dos juegos que incluye esta colección utilizan el motor gráfico Unreal Engine 3, lo que significa que no son tan exigentes como la última entrega de la franquicia, Borderlands 3, que está basada en el motor gráfico Unreal Engine 4. Con todo, para disfrutar de una buena experiencia debemos contar con un equipo bastante decente.

Requisitos mínimos

Windows XP SP3.

Procesador de doble núcleo a 2,4 GHz.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8500 GT o Radeon HD 2600.

13 GB de espacio libre.

Tenemos un pequeño error en las equivalencias de tarjetas gráficas, ya que la Radeon HD 2600 rinde por encima de la GeForce 8500 GT y está más cerca de la GeForce 8600 GT.

En cualquier caso, los requisitos mínimos son muy contenidos, lo que significa que casi cualquier usuario podrá disfrutar de Borderlands: The Handsome Collection.

Requisitos recomendados

Windows XP SP3.

Procesador de cuatro núcleos a 2,3 GHz.

2 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 560 o Radeon HD 5850.

13 GB de espacio libre.

Aquí no encontramos ningún error importante a nivel de equivalencias.

Te recordamos que podrás conseguir gratis Borderlands The Handsome Collection hasta el jueves de la semana que viene antes de las 17:00. Reclamarlo es un momento, así que ya sabes, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.