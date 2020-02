Los servicios de juego en la nube están viviendo un momento importante. Con la llegada de Google Stadia y la salida de GeForce Now de su fase beta podemos confirmar que el juego en streaming ha llegado para quedarse, y está claro que promete poner las cosas cada vez más difíciles a las consolas tradicionales, y también al gaming en PC.

Aunque no lo parezca a simple vista ese es el objetivo principal de ambos servicios, las consolas y, en menor medida, el PC. Tanto Google Stadia como GeForce Now eliminan el requisito de contar con una plataforma lo bastante potente como para mover juegos actuales. No se suprime por completo el coste asociado al hardware, ya que es necesario contar con un dispositivo compatible que cumpla unas especificaciones mínimas para acceder a estos servicios, pero su impacto es mínimo.

Debemos tener en cuenta, además, que con ambos servicios podremos acceder a un plan gratuito para jugar en 1080p y 60 FPS, un enfoque muy atractivo que elimina las cuotas mensuales y que limita los gastos periódicos que debe afrontar el usuario al precio de venta de los juegos. En el caso de GeForce Now esto se reduce de forma significativa, ya que podemos aprovechar casi todos los títulos que tengamos en diferentes plataformas de distribución digital, como Steam, por ejemplo.

Google Stadia se perfiló en su momento como una plataforma más ambiciosa que GeForce Now, pero al final ha quedado por debajo de lo esperado. La mayoría de los juegos no se renderizan en 4K de forma nativa, sino en 1080p, y además tienen una calidad gráfica que en muchos casos queda por debajo de una Xbox One X. Sí, es decepcionante, y lo peor es que su latencia también resulta bastante pobre.

GeForce Now se impone a Google Stadia: ofrece menos latencia

La calidad gráfica importa, de eso no hay duda, pero cuando hablamos de juego en la nube la latencia es fundamental. Si un servicio ofrece un ping muy elevado la experiencia será nefasta, ya que experimentaremos retrasos en la respuesta de los controles y no podremos jugar de forma aceptable.

Es un tema que ya hemos tocado en otras ocasiones, pero lo explicamos de nuevo por si alguien se ha perdido. La latencia o «ping» miden en milisegundos los tiempos de retraso que se producen en la comunicación bidireccional de un servidor y un equipo. Si tienes un ping muy alto el tiempo de espera que se produce desde que envías una instrucción al servidor y este lo refleja en tu pantalla será muy alto, lo que puede generar una respuesta tardía en nuestro personaje.

Por ejemplo, si quieres que tu personaje dispare pero tienes un ping muy alto es probable que desde que pulsas el gatillo hasta que este comienza efectivamente a disparar haya una espera de medio segundo, un segundo o incluso dos segundos si tienes un ping anormalmente elevado. Tener una latencia baja es, por tanto, clave para disfrutar de un control preciso y de una buena respuesta.

En las pruebas que ha realizado GameStar con Google Stadia y GeForce Now, utilizando los juegos Destiny 2 y Metro Exodus con las configuraciones y modos que vemos en la imagen adjunta, los resultados son muy claros: el servicio de NVIDIA ofrece una latencia mucho más reducida cuando configuramos el modo «competitivo». Dicho modo reduce la resolución a 720p y sube los FPS a 120, mientras que el equivalente de Google Stadia reduce también la resolución a 720p pero mantiene los FPS en 60.

GeForce Now registra una media de 69 ms, una cifra que está por encima de los 41 ms que tenemos de media jugando en local en un PC. No es una diferencia muy grande, pero si lo bastante como para que llegue a notarse ligeramente. Debemos tener en cuenta, además, que para llegar a ese nivel ha sido necesario reducir la resolución a 720p.

La conclusión es clara, el juego en la nube tiene todavía mucho camino por recorrer, muchas cosas que mejorar y mucho que demostrar. De momento nos quedamos con las promesas incumplidas de Google Stadia y con el buen trabajo de NVIDIA.