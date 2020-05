Con la próxima generación de consolas a la vuelta de la esquina, no podemos dejar de evitar recordar que éstos serán los últimos modelos basados en el modelo clásico de juego, habiendo prometido ya ambas compañías el futuro salto al juego en la nube. Y es que el cada vez más elevado coste de hardware está empujando cada vez más a la industria a la creación de sus propios servidores y servicios como Stadia, xCloud, PlayStation NOW o GeForce Now, a los que pronto podría unirse también Valve, con su servicio Steam Cloud Gaming.

A finales del año pasado veíamos las primeras líneas de código filtradas en GitHub, donde aparecía por primera vez la referencia a Cloud Gaming, con diálogos y alertas tales como “Debe aceptar los términos en el Anexo de Steam Cloud Gaming antes de continuar”, y su consiguiente respuesta“Gracias por firmar el último Anexo de Steam Cloud Gaming. Haga clic en Aceptar para continuar”.

Además, los últimos rumores filtrados en la cuenta personal de Twitter de Pavel Djundik (conocido dataminer de Steam Database) muestran cómo en la última actualización del cliente beta de la plataforma, se añadían algunas referencias directas a este servicio de Cloud Gaming, mostrando incluso alguna información adicional que apunta a un modelo de pago por suscripción (posiblemente limitando la calidad máxima del streaming), así como un acceso gratuito de prueba por tiempo limitado.

Latest Steam client beta adds more support for Steam cloud gaming operations and timed trials. pic.twitter.com/EpdwXYVnCd — Pavel Djundik (@thexpaw) May 25, 2020

Si bien Steam continúa siendo la plataforma líder del sector, el empuje del streaming y el nuevo modelo de no dependencia de hardware, podrían provocar la obsolescencia anticipada de su modelo de negocio. Motivo por el cual Valve estaría comenzando ya a adaptarse y adelantar su propia plataforma de juego en la nube. Además, esta podría ser una buena oportunidad para la vuelta y reedición del ya retirado Steam Link, que podría volver ahora como una pequeña máquina virtual de retransmisión.

No obstante, por el momento Valve no ha realizado ningún tipo de comunicado oficial sobre Steam Cloud Gaming, aunque cabe destacar que, desde la primera llegada de Google Stadia, los rumores y filtraciones se han ido disparando.

Además del claro enfoque al juego remoto mostrado por la propia plataforma de Steam, donde en los últimos meses hemos podido ver nuevas funciones basadas en la nube como Link Anywhere o Remote Play.