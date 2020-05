Nuestros lectores habituales ya saben qué es HP Instant Ink, tienen claro qué necesitan para darse de alta y conocen sus principales ventajas.

Cuando nos damos de alta tenemos que elegir entre un total de cinco planes diferentes, que incluyen una cantidad de páginas determinadas que podemos imprimir al mes por una cuota fija, además de:

Pedidos automatizados : la impresora controla los niveles de tinta y pide nuevos cartuchos.

: la impresora controla los niveles de tinta y pide nuevos cartuchos. Envíos a domicilio : recibiremos todos los cartuchos que necesitamos y sin gastos de envío.

: recibiremos todos los cartuchos que necesitamos y sin gastos de envío. Toda la tinta que necesitas : puedes imprimir tus páginas como quieras, sin preocuparte por la tinta que gastes.

: puedes imprimir tus páginas como quieras, sin preocuparte por la tinta que gastes. Programa de reciclaje: también podrás reciclar todos los cartuchos de tinta que hayas gastado, y sin coste alguno.

¿Qué pasa si un mes no imprimo todas las páginas de mi plan en HP Instant Ink?

No tienes nada de lo que preocuparte, las páginas se acumularán con las que incluye tu plan de HP Instant Ink en el próximo mes. Lo entenderás mejor con un ejemplo, imagina que te has dado de alta en el plan de impresión de 300 páginas al mes y que un mes no vas a imprimir nada, pero se te olvida darte de baja temporalmente. Pues no pasa nada, al mes siguiente tendrás disponibles esas 300 páginas que no has gastado, más las 300 páginas del nuevo mes, lo que significa que podrás imprimir 600 páginas.

Esto aplica a todos los planes salvo al de impresión gratuita, en el que las páginas no consumidas no se acumulan, de manera que cada mes tendrás disponibles 15 páginas gratis. Así es como quedan establecidos los diferentes planes y las páginas que podemos acumular:

15 páginas al mes gratis : plan de impresión gratuita, puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. Las páginas no gastadas no se acumulan.

: plan de impresión gratuita, puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. Las páginas no gastadas no se acumulan. 50 páginas al mes por 2,99 euros : plan de impresión ocasional, puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. Podemos acumular hasta 50 páginas no utilizadas en un mes (100 páginas con las incluidas en cada nuevo mes).

: plan de impresión ocasional, puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. Podemos acumular hasta 50 páginas no utilizadas en un mes (100 páginas con las incluidas en cada nuevo mes). 100 páginas al mes por 4,99 euros : plan de impresión moderada, puedes ampliar en packs de 15 páginas por un euro. Se pueden acumular hasta 100 páginas no gastadas (200 páginas con las incluidas en cada nuevo mes).

: plan de impresión moderada, puedes ampliar en packs de 15 páginas por un euro. Se pueden acumular hasta 100 páginas no gastadas (200 páginas con las incluidas en cada nuevo mes). 300 páginas al mes por 9,99 euros : plan de impresión frecuente, puedes ampliar en packs de 20 páginas por un euro. Podemos acumular hasta 300 páginas no consumidas. (600 páginas con las incluidas en cada nuevo mes).

: plan de impresión frecuente, puedes ampliar en packs de 20 páginas por un euro. Podemos acumular hasta 300 páginas no consumidas. (600 páginas con las incluidas en cada nuevo mes). 700 páginas al mes por 19,99 euros: plan de impresión profesional, puedes ampliar en packs de 20 páginas por un euro. En este caso podemos acumular hasta 700 páginas no gastadas. (1.400 páginas con las incluidas en cada nuevo mes).

Te recordamos que puedes encontrar mucha más información sobre HP Instant Ink en el eBook gratuito que podrás descargar en este enlace.