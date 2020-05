El sector smartphone ha experimentado una evolución muy grande durante los últimos diez años. Este tipo de dispositivo se ha convertido en uno de los productos estrella del mundillo tecnológico, y a día de hoy son casi como «PCs de bolsillo», ya que con ellos podemos hacer casi cualquier cosa.

¿Necesitas hacer una foto, quieres escuchar música, disfrutar de tus series favoritas o jugar? Solo necesitas un dispositivo, tu smartphone, y con él también podrás navegar por Internet, realizar tareas sencillas de ofimática, enviar correos electrónicos, grabar vídeo y mucho más. Su valor está fuera de toda duda, piensa por un momento en todos los «trastos» que tendrás que haber llevado encima en la década de los noventa para cubrir parte de las funciones que realiza un smartphone, y lo que habrías tenido que pagar por todos ellos.

Sin embargo, esa evolución positiva ha tenido una consecuencia muy negativa, y es que nos hemos desviado hacia una obsolescencia programada muy marcada que ha intentado forzar los ciclos de renovación a unos niveles que, francamente, son insostenibles. No podemos cambiar de smartphone cada año, de hecho es totalmente innecesario.

¿Cuánto dura un smartphone? El usuario es, al final, el que decide

En el momento en el que compras un smartphone eres consciente de que su final llegará en un plazo concreto. Por ejemplo, un smartphone Android de gama alta recibirá dos años de actualizaciones de sistema operativo, y tres años de actualizaciones de seguridad. Sin embargo, dentro de un año será superado por un nuevo modelo, lo que hará que se devalúe y que sientas una necesidad «injustificada» de cambiarlo.

Con los iPhone ocurre algo similar, aunque con matices. Apple también lanza nuevos smartphones cada año, pero se ven menos afectados por esa devaluación y cuentan con un soporte mucho más largo. Modelos como el iPhone 5s, por ejemplo, han recibido actualizaciones de sistema operativo durante casi seis años, y de hecho es, todavía a día de hoy, un terminal que podemos utilizar perfectamente.

Al final es el usuario el que acaba decidiendo la vida útil de un smartphone. Para algunos ese iPhone 5s puede haber tenido una vida de solo dos años, mientras que otros todavía lo utilizan a día de hoy. Lo mismo ocurre con otros muchos terminales, que pueden cubrir perfectamente tus necesidades pero que quizá has desechado por tener un terminal nuevo, con mejores características o con un diseño más llamativo.

En mi caso los smartphones me duran un mínimo de dos años. El iPhone 4S lo estuve utilizando durante tres años, el Galaxy S6 lo utilicé durante un poco más de dos años, y no tengo previsto cambiar mi actual iPhone 8 Plus a medio plazo, así que creo que este va a ser el smartphone que más tiempo va a estar conmigo, ya que en octubre cumplirá tres años y espero poder apurarlo hasta los cuatro años.

Ahora os toca a vosotros, ¿cuál ha sido el smartphone que habéis utilizado durante más tiempo? Nos leemos en los comentarios.