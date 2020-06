Si eres usuario habitual de redes sociales como Twitter o Instagram es posible que hayas visto un fondo de pantalla con una espectacular puesta de sol que no debes instalar en ningún caso porque bloqueara el sistema operativo de tu terminal.

En las últimas horas miles de usuarios de terminales Android (casi todos los fabricados por Google y Samsung, entre otras) han comprobado como, tras configurar ese fondo de pantalla el terminal entraba en un bucle de encendido y apagado que impidedía utilizarlo con normalidad.

Las soluciones van en función del modelo, desde arrancar en modo seguro en los terminales donde está disponible a forzar un reseteo de fábrica, con la consiguiente pérdida de todos los datos, aunque se podría restaurar desde una copia de seguridad local o en la nube.

La razón por la que un fondo de pantalla tan bonito provoque el bloqueo de Android es exactamente por ello: el perfil de color que usa para mostrar esos colores tan intensos es, en pocas palabras, demasiado para el sistema operativo.

En un nivel más técnico, los datos de color utilizados en el perfil Skia incrustado en la imagen original van más allá de un rango aceptable y, desafortunadamente, el fondo de pantalla bloquea Android.

I found the cause in the Korean tech community.

It looks like a ‘Google Skia’ color profile issue.

(P1) Gimp

(P2) S10 default gallery app

(L. Google Skia, R. sRGB)

source : https://t.co/cQmsRXGBF9 pic.twitter.com/V9g6lThBxU

— Sleepy Kuma (@Kuma_Sleepy) May 31, 2020