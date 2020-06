Google se ha tomado muy en serio el tema de la seguridad con Android 11, una nueva puesta al día de su conocido sistema operativo móvil que vendrá con una función muy interesante llamada «Scoped Storage», que hará que las descargas de aplicaciones externas, es decir, ajenas a la Google Play Store, sean un poco más complicadas.

Con «Scoped Storage» en Android 11 se produce un importante refuerzo de los permisos necesarios para poder descargar aplicaciones fuera de la tienda de aplicaciones oficial de Google. Os explico cómo funciona, cuando iniciamos el proceso de descarga para instalar un APK recibiremos un aviso que indica que debemos autorizar dicha instalación.

Al dar el permiso el proceso debería continuar con total normalidad, pero no es así, ya que se produce un cierre brusco e inesperado que nos lleva directamente a la pantalla de inicio del sistema operativo. Si queremos completar la instalación del APK deberemos volver, de forma manual, al lugar en el que se encuentra.

Por ejemplo, si nos pasan un APK a través de una aplicación de mensajería instantánea y queremos instalarla en Android 11 tendremos que autorizar su instalación, asumir el cierre espontáneo de la aplicación, volver a entrar en ella e iniciar, por segunda vez, el proceso de instalación.

En esa segunda vuelta la instalación se completa sin problemas, al menos así lo indican aquellos que han tenido la oportunidad de probar Android 11.

¿Qué explicación ha dado Google sobre esta cuestión que afecta a Android 11?

El gigante de Mountain View ha comentado que la manera en la que se configuran el sistema de archivos y en la que se monta el almacenamiento en Android R (Android 11) han cambiado en gran medida frente a las versiones anteriores.

Ahora, cuando una aplicación inicia el proceso de instalación y no cuenta, por defecto, con los permisos necesarios, recibe una vista del sistema de archivos que no permite iniciar el proceso de escritura en determinados directorios. Cuando obtiene el permiso esa vista no le sirve, tiene que ser renovada y actualizada, un proceso que no puede hacerse sobre la marcha.

Por ello, la única manera de que la aplicación que queremos instalar obtenga la nueva vista que necesita tras haber conseguido los permisos requeridos es llevando a cabo ese cierre e iniciando una nueva apertura del proceso de instalación.

Google ha dicho que están evaluando posibles cambios a nivel interno, lo que significa que puede que este problema no esté presente en la versión final de Android 11, al menos en principio.