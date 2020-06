La versión de The Outer Worlds para Nintendo Switch ha sido analizada en profundidad por DigitalFoundry desde el plano técnico, y los resultados no son nada buenos. Private Division dijo en su momento que se habían marcado como objetivo alcanzar una resolución de 1.920 x 1.080 píxeles en modo dock y de 1.280 x 720 píxeles de modo portátil, es decir, 1080p y 720p, respectivamente, pero el resultado real ha sido sensiblemente inferior.

The Outer Worlds funciona, de media, en 720p cuando se utiliza Nintendo Switch en modo dock, y ronda los 540p-384p cuando se utiliza en modo portátil. Os pongo esto un poco en perspectiva, y es que es casi como viajar 30 años atrás, ya que en los noventa jugábamos sin problemas en 640 x 480 píxeles (480p). La consola de Nintendo no es capaz de mantener de forma estable dicha resolución.

Quizá alguno esté pensando que esto no tiene por qué ser tan malo, pero la verdad que es que sí lo es. Una resolución tan baja se traduce en un conteo de píxeles muy reducido, y por tanto en un acabado borroso, poco nítido y con unos píxeles enormes, lo que afea muchísimo el resultado final del juego. The Outer Worlds no es una maravilla técnica, ya lo comenté cuando tuve la oportunidad de analizarlo, pero gracias a su acertado diseño artístico no luce nada mal.

La versión para Nintendo Switch no solo tiene una resolución muy pobre, sino que además está configurado por debajo del nivel de calidad gráfica mínimo que encontramos en PC, representa menos objetos y menos detalles en los escenarios, tiene tiempos de carga (sí, parones totales en los que el juego se detiene a cargar) y sufre, además, caídas de FPS tan marcadas que llega a hundirse en la franja de los 15 fotogramas por segundo cuando afrontamos combates con varios enemigos.

The Outer Worlds es una adaptación terrible e injugable

No hay mejor forma de describirla, de hecho es la misma conclusión a la que llegan en DigitalFoundry. A título personal debo decir que la versión de The Outer Worlds para PC me gustó muchísimo. La ambientación es muy buena, la narrativa está muy trabajada y el toque de rol profundo que presenta es una delicia para los amantes del género.

Debido a la enorme reducción de calidad gráfica es imposible disfrutar de esa ambientación única de The Outer Worlds en Nintendo Switch. Todo aparece deslucido y con un aspecto horrible, pero además la experiencia al jugar es malísima debido a sus enormes caídas de rendimiento y a la mala sincronización de fotogramas, que genera severos problemas de «stuttering».

Francamente, creo que estas conversiones son interesantes porque demuestran que ajustando calidad gráfica y optimizando es posible mover juegos complejos en plataformas poco potentes, de hecho Crysis Remastered llegará a la portátil de Nintendo, pero la versión The Outer Worlds para Nintendo Switch supera con creces ese mínimo del que nunca deberíamos excedernos, tanto que creo que en su estado no tiene sentido alguno.

Quiero aprovechar para lanzaros una pregunta: ¿creéis que este tipo de versiones tan pobres a nivel técnico realmente tienen sentido o que, por contra, no deberían existir? Los comentarios son vuestros.