Cuando EA lanzó Crysis 3 decidió que este juego no llegaría a Steam. Fue un movimiento muy importante por varios motivos, por un lado suponía la consagración del desafío que Electronic Arts había lanzado anteriormente a la plataforma de distribución de Valve, y por otro lado ponía sobre la mesa cambios importantes en la política de distribuidoras de juegos triple A que podrían llegar a transformar por completo a Steam.

No es un tema que debamos tomarnos a la ligera. En su momento Crysis 3 fue un juego muy grande y muy esperado, y tuvo un gran impacto en el sector, de hecho todavía es, a día de hoy, uno de los juegos con mejores gráficos de la presente generación. El hecho de que no llegase a Steam, y la apuesta que EA y otras grandes del sector estaban haciendo por sus propias plataformas de distribución (Origin, en este caso) llevó a algunos a decir que Steam iba a estar en problemas.

Hoy, siete años después, podemos decir con la boca grande que estaban equivocados. Steam goza de una salud fantástica, y la llegada de Crysis 3 a dicha plataforma es una victoria tardía, pero enorme, para la tienda online de Valve. ¿Crees que no es para tanto? Quizá cambies de opinión al ver que EA también ha llevado a Steam otros juegos importantes además de Crysis 3. Esta es la lista completa:

Need for Speed.

Need for Speed Heat.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville.

Need for Speed Rivals.

Unravel.

Sea of Solitude.

Fe.

Dragon Age Inquisition.

Mirror’s Edge Catalyst.

Unravel Two.

Burnout Paradise Remastered.

Echamos en falta a la franquicia Battlefield que, de momento, se mantiene como exclusiva de Origin en sus juegos más actuales, pero no podemos descartar que acabe llegando a Steam a medio o largo plazo, de hecho la propia Electronic Arts ha confirmado que EA Access llegará pronto a la plataforma de Valve.

Crysis 3 y otros juegos de EA en Steam, pero hay «truco»

Sé lo que estás pensando, que es genial que Crysis 3 y los demás juegos hayan llegado a Steam, que así no tendrás que utilizar el cliente Origin. Pues siento decepcionarte, aunque dichos juegos se puedan comprar en la plataforma de Valve siguen estando vinculados a Origin, así que necesitarás tanto el cliente como una cuenta para ejecutarlos.

Debo decir que, a título personal, el cliente Origin de EA es el que menos me gusta de todos los que he probado, y eso que el de Ubisoft (Uplay) no es nada bueno, de hecho algunas de sus funciones pueden producir cierres espontáneos en algunos juegos, como The Division 2, así que es una pena que quieran seguir forzándonos a utilizarlo.

Con todo, hay una buena noticia, y es que todos esos juegos han llegado a Steam con un interesante descuento. Por ejemplo, Crysis 3 está rebajado a 9,89 euros, y Mirror’s Edge Catalyst está disponible por 9,99 euros. El primero es uno de los mejores juegos de acción en primera persona que han llegado a PC, y uno de los mejores a nivel técnico, y el segundo es uno de los juegos más originales y más interesantes de la presente generación.