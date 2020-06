El Motorola Razr 2 tendrá una pantalla flexible más grande

La presentación del Motorola Razr 2 se espera para este mismo mes de septiembre. Como os comentamos en su momento en este artículo dicho smartphone mantendrá la línea y las claves de diseño del modelo original. Esto no quiere decir que no vaya a traer cambios importantes, aunque estos estarán presentes, en su mayoría, a nivel de hardware.

Con respecto a las especificaciones que vimos hace cosa de una semana no hay novedades, lo que significa que, en principio, el Motorola Razr 2 contará con un SoC Snapdragon 765G, montará al menos 8 GB de memoria RAM y tendrá una configuración de almacenamiento de 256 GB. No podemos descartar, no obstante, la posibilidad de que Motorola se decida a presentar una versión con una mayor capacidad de almacenamiento.

Ross Young, CEO de Display Supply Chain Consultants, asegura que el Motorola Razr 2 utilizará también una pantalla flexible de mayor tamaño, concretamente un panel de 6,7 pulgadas. Si comparamos con el modelo original tenemos una diferencia de 0,5 pulgadas, ya que el Motorola Razr cuenta con un panel de 6,2 pulgadas. La pantalla secundaria, que tiene un tamaño de 2,7 pulgadas en el modelo actual, también será más grande en el Motorola Razr 2, pero no se ha concretado nada todavía.

Por lo que respecta a la configuración de cámaras se mantienen las informaciones que apuntaban a un sensor de 48 MP en la parte trasera y una cámara de 20 MP en el frontal.

Motorola Razr 2: ¿qué cosas debe mejorar frente al original?

Los cambios más importantes se van a centrar, como hemos visto, en el hardware. En líneas generales podemos decir que el Motorola Razr 2 va a ser un smartphone con un diseño y una calidad de acabados propios de la gama alta, aunque contará con unas especificaciones que estarán más bien al nivel de la gama media-alta, ya que como hemos dicho no utilizará un Snapdragon 865, sino un Snapdragon 765G.

Si hacemos una valoración general de lo que debería mejorar el Motorola Razr 2 frente al Motorola Razr la conclusión que podemos sacar es muy clara, la durabilidad y la resistencia al uso diario, además, del precio de venta. Como sabrán nuestros lectores habituales uno de los problemas más importantes de los smartphones flexibles es, sin duda, su vida útil y el desgaste que produce el uso continuado.

Modelos como el Motorola Razr cuentan con una lámina de plástico en el frontal que ofrece una protección mínima, ya que podemos arañarla fácilmente con la uña. La bisagra tampoco ofrece una alta resistencia a los pliegues, y en muchas pruebas ha demostrado que puede fallar de forma prematura. Todo eso es lo que tiene que mejorar el Motorola Razr 2, y de forma prioritaria.

En cuanto al precio todos sabemos que el coste de los smartphones flexibles es muy elevado porque sus costes de producción también son altos. Con el paso del tiempo esos costes se irán reduciendo, y los precios deberían ir bajando. Comercializar el Motorola Razr 2 a un precio más bajo que el que tuvo el Motorola Razr en su lanzamiento ayudará a dar un impulso a sus ventas.