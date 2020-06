¿Cuánto tiempo tarda HP Instant Ink en enviar cartuchos de tinta? Es una pregunta que se hacen muchas personas antes de darse de alta. Es una cuestión importante, y por ello vamos a ayudarte a resolverla en este artículo.

Al completar el proceso de alta el tiempo que tarda HP Instant Ink en enviarte el primer pack de cartuchos ronda unos diez días, aproximadamente. Ese pack de cartuchos es muy importante, ya que servirán para terminar de activar tu suscripción al servicio.

El periodo de facturación no empezará a contar hasta que no instales los cartuchos en tu impresora, lo que significa que si todavía tienes tinta en otros cartuchos puedes esperar a gastarlos e instalar los nuevos cartuchos de HP Instant Ink posteriormente, sin ningún tipo de problema.

Ya sabes cuánto tiempo tarda HP Instant Ink en enviar los primeros cartuchos, ¿pero tienes claro con qué frecuencia recibirás nuevos cartuchos de tinta? Si la respuesta es no no te preocupes, no te vamos a dejar con la duda. El tiempo de envío de nuevos cartuchos no es fijo, ya que depende de lo que imprima cada usuario.

Por ejemplo, una persona que esté dada de alta en el plan de impresión que incluye 300 páginas al mes recibirá nuevos cartuchos de tinta con más frecuencia que una persona que esté dada de alta en el plan de impresión ocasional, que incluye 50 páginas al mes, y por una razón muy sencilla, porque la primera imprimirá más y gastará más tinta, lo que significa que agotará los cartuchos antes.

En cualquier caso no tienes que preocuparte por el tiempo que tarda HP Instant Ink en enviar los cartuchos ni por la frecuencia con la que recibirás nuevas unidades. Este servicio está diseñado para trabajar de forma automatizada y a domicilio, lo que significa que la impresora se ocupará en todo momento de controlar los niveles de tinta y pedirá nuevos cartuchos que recibirás en casa (o en la oficina) sin gastos de envío antes de que se agoten los que estás utilizando.

Con HP Instant Ink nunca tendrás que volver a preocuparte por la tinta, y podrás ahorrarte hasta un 70%. ¿Quieres saber más? Pues echa un vistazo a este ebook gratuito, donde encontrarás toda la información que necesitas sobre HP Instant Ink. Podrás descargarlo en segundos, y quedártelo para siempre.