No todas las placas base AM4 ofrecen el mismo grado de compatibilidad, eso lo sabemos. AMD prometió ofrecer una compatibilidad total de sus procesadores lanzados hasta 2020 con el socket AM4, algo que de momento han cumplido, pero de una manera limitada y menos eficiente de lo que habríamos esperado.

Como hemos adelantado no todas las placas base AM4 tienen el mismo nivel de soporte ni de compatibilidad. Por ejemplo, las placas base AM4 con chipset B350-X370 y B450-X470 son compatibles con los procesadores Ryzen 3000 gracias a una actualización a nivel de BIOS, pero para proceder a su instalación es necesario ocupar un espacio importante en el chip dedicado a la BIOS. Si ese espacio se llena, la única manera de conseguir espacio es borrar datos, y esto obliga a suprimir el soporte de determinados procesadores, o a eliminar funciones concretas.

Ese ha sido, precisamente, uno de los problemas más importantes de las placas base que solo cuentan con 16 MB de capacidad de almacenamiento. Por ejemplo, mi placa base, una AORUS GA-AX370-Gaming 5, suprimió el soporte de las APUs Bristol Ridge con la versión F30 por cuestiones de falta de espacio. Es un sacrificio comprensible y perfectamente asumible en la mayoría de los casos, ya que a cambio de eliminar soporte de chips «viejos» puedes utilizar CPUs y APUs nuevas.

No hay duda de que este ha sido uno de los compromisos más relevantes que han tenido que afrontar muchos fabricantes de placas base a la hora de lanzar nuevas actualizaciones de BIOS para ampliar el soporte y hacerlas compatibles con las nuevas generaciones de procesadores de AMD, pero no ha sido el único, también debemos tener en cuenta las propias limitaciones de cada placa base a nivel de hardware.

Placas base AM4 y el problema de la alimentación y la refrigeración

Algunos medios especializados, como HardwareUnboxed, confirmaron que aunque es posible utilizar procesadores Ryzen serie 3000 en las placas base que han actualizado a la BIOS correspondiente la experiencia puede variar mucho en función de la calidad de la misma, y apuntaron directamente a dos grandes claves, el sistema de alimentación (VRM) y la refrigeración del mismo.

Por ejemplo, una placa base como la GIGABYTE GA-AB350M-DS3H es compatible con toda la familia Ryzen 3000, pero no es buena idea montar en ella un procesador como el Ryzen 9 3900X, y mucho menos un Ryzen 9 3950X. Con esto no quiero decir que no vayan a funcionar, de hecho lo harán, pero estaremos sometiendo al VRM a una carga importante y sin la refrigeración adecuada puede que acabemos teniendo problemas.

La calidad de construcción de cada placa base y su sistema de alimentación son dos puntos clave que determinarán, junto a la BIOS, el soporte real que ofrecen de las distintas generaciones de procesadores Ryzen, divididos, como sabemos, en las arquitecturas Zen, Zen 2 y Zen 3. Solo las placas base con 32 MB de ROM a nivel de BIOS pueden dar cabida a un soporte pleno.

A nivel de hardware es importante tener en cuenta que no todas las placas base AM4 con chipset B450 y X470 ofrecen un soporte totalmente óptimo de los Ryzen 9 3900X y Ryzen 9 3950X. Os recomiendo que antes de actualizar confirméis con el fabricante de vuestra placa que podéis instalar dichos procesadores sin tener que temer por la integridad de vuestro sistema, y sin tener que establecer ningún tipo de refrigeración especial.

En mi caso, por ejemplo, mi AORUS GA-AX370-Gaming 5 podría montar un Ryzen 9 3900X sin problema, pero para instalar un Ryzen 9 3950X debería asegurarme de que la refrigeración en el interior del equipo es buena, y que ayuda a enfriar, aunque sea de forma indirecta, el VRM, ya que de lo contrario alcanzará temperaturas nada recomendables.