Hace un par de semanas os preguntamos cuál había sido para vosotros la peor adaptación de un videojuego al cine, y hoy queremos hacer justo lo contrario, que nos contéis cuál ha sido, en vuestra opinión, la mejor adaptación de un videojuego al cine.

Podríamos pensar que la elección es más sencilla, ya que hay más adaptaciones malas que buenas, pero nada más lejos de la realidad, hay adaptaciones bastante interesantes que demuestran el esfuerzo y el interés que tuvieron por parte de sus responsables para llegar a un buen nivel, y da mucha pena tener que elegir.

En mi caso tengo a tres grandes candidatas. La primera es Resident Evil 2, una película que seguía sin mantenerse fiel a la franquicia de Capcom, pero tuvo, sin embargo, una puesta en escena bastante buena. No estuvo nada mal, de hecho me gustó mucho más que la primera parte, quizá por el desarrollo en la ciudad.

La segunda es Mortal Kombat, la original de 1995. Tuve la suerte de verla en el cine, y la disfruté como un enano. A pesar de las limitaciones de la época la puesta en escena, la caracterización de los personajes, la coreografía de los combates y la ambientación fueron muy buenos, tanto que no hace mucho decidí volver a verla y quedé muy satisfecho. No era la nostalgia lo que me impulsaba a valorarla así.

Por último está Silent Hill, una película que se estrenó en 2006 y que también pude ver en el cine. Muy fiel a la esencia de la franquicia de Konami, con una narrativa bastante trabajada, una escenografía muy cuidada y unos efectos especiales realmente buenos para la época. También me gusto muchísimo, y tengo pendiente volver a verla.

Mortal Kombat es mi adaptación favorita de un videojuego al cine

Ha sido una decisión complicada, pero lo tengo claro, Mortal Kombat sigue siendo mi favorita. Entiendo que no todo el mundo esté de acuerdo, esto no pretende ser una crítica de cine profesional, sino una valoración personal con un mínimo de sentido común.

Dicha película nos dejó, a pesar de las limitaciones de la época, unos escenarios que representaban a la perfección la esencia de Mortal Kombat, unos personajes con una caracterización bastante fiel, momentos únicos, como el combate entre Cage y Scorpion, y una banda sonora que ha pasado a la historia.

Ahora os toca a vosotros, ¿cuál ha sido la mejor adaptación de un videojuego al cine? Los comentarios son vuestros.