Command & Conquer Remastered: el regreso de una leyenda

Hay dos tipos de personas: aquellas a las que hablar de Command & Conquer les pone la piel de gallina y el resto del mundo. Y aunque se trata de una franquicia bastante longeva, con algunos grandes juegos y otros un poco más cuestionables por una cuestión de nostalgia (malditas canas), en mi caso esa reacción se produce especialmente al hablar de los primeros títulos de la saga. Y es que parece mentira, pero han pasado 25 años desde que las siglas C&C le dieron un gran empujón al género de la estrategia en tiempo real.

Es por eso que esta mañana, al abrir Steam, se me ha puesto la piel de gallina al ver Command & Conquer Remastered, una edición remasterizada de Command & Conquer: Tiberian Dawn y Red Alert , así como sus paquetes de expansión: Cover Ops, Counterstrike y The Aftermath. El pack con los títulos ya está a la venta como indicaba, en Steam, y también en la tienda digital de Electronic Arts, Origin, en ambas por el mismo precio, 19,99 euros.

En cuanto a la calidad de las remasterizaciones, si bien es cierto que obviamente conserva su aspecto original, y nada más abrir cualquiera de los títulos se distingue claramente que estamos frente a juegos que ya tienen unos años, pero aún así se observa una mejoría general en el aspecto. Casi se podría decir que más que un juego antiguo, estas versiones remasterizadas de Command & Conquer recuerdan a desarrollos más actuales con un aspecto pretendidamente «retro».

Pero las buenas noticias para los más nostálgicos no acaban ahí, ya que EA ha liberado el código fuente para ambos títulos bajo la licencia GPL versión 3.0, una decisión que debería proporcionar una ayuda para modders y creadores de niveles, e incluso incluye soporte para organizar complementos a través del Steam Workshop. Un movimiento muy poco habitual, y más si hablamos de empresas como Electronic Arts. Resulta sorprendente y, sin duda, es una acción a ceelebrar y, claro, esperar que se repita en el futuro.

La remasterización de Command & Conquer ha sido llevada a cabo por el estudio Petroglyph. Y su trabajo no ha terminado ahí, ya que también han creado un mod propio, un Nuke Tank que modifica el Mammoth Tank del juego para disparar ojivas tácticas.

Como único punto negativo, en una publicación de Reddit que describe el lanzamiento de código abierto, el productor de EA, Jim Vessella, explicó que el equipo no ha podido cumplir un compromiso que habían adquirido de cara al lanzamiento, ya que el juego de LAN aún no está disponible para brindar realmente lo mismo que los originales de mediados de los 90. No obstante, cabe esperar que la función llegue en una actualización de esta edición especial.