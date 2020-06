¿iPhone 11 con pantalla un poco verde? Seguro que has actualizado a iOS 13.5

Hablar de una pantalla un poco verde a los usuarios de iPhone es, sin duda, un cometido desagradable. Y es que la relación del smarphone de Apple con este color es… podríamos calificarla de incómoda. Todavía siguen resonando los problemas de los terminales que, de repente, se quedan con la pantalla en un color verde intenso, provocando una pequeña crisis de pánico a sus propietarios. O, si miramos un poco más atrás, podemos recordar la desagradable línea verde que empezó a aparecer hace ya unos años, también para gran disgusto de sus usuarios.

Por eso, lo primero que quiero hacer es una llamada a la calma. Sí, si de repente has notado que, al desbloquear tu iPhone, éste se muestra con la pantalla un poco verde, no debes preocuparte. O al menos no en exceso. Y es que, como informa hoy Gizchina, durante las últimas horas han empezado a aparecer usuarios en páginas y foros dedicados a Apple, así como en Reddit, comentando que las pantallas de sus dispositivos, de repente, han pasado a tener un extraño y no deseado tono verdoso.

Fue en Reddit, en primera instancia, donde se empezó a hablar de la pantalla un poco verde, un problema que afectaría a todas las versiones de la última generación del smarphone de Apple, es decir, iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max además de, eventualmente, a algunos relojes inteligentes Apple Watch. De momento se desconoce si afecta a los iPad, así como a versiones anteriores del teléfono, pues todos los mensajes hablan de la generación actual.

Tras iniciarse la conversación, los usuarios comprobaron que la pantalla un poco verde solo afectaba a usuarios que habían actualizado a iOS 13.5, versión lanzada hace solo unos días. Esto, sin duda, resulta un tanto tranquilizador, puesto que indica que debería tratarse de un problema de software, no de hardware. Dicho de otra manera, si te está ocurriendo con tu teléfono puedes estar tranquilo, no es que la pantalla de tu iPhone 11 o su conexión a la placa base del smartphone tengan algún problema. Es software y se solucionará en una actualización.

El problema se presenta, principalmente, al desbloquear el iPhone y cuando está activo el modo nocturno. En la mayoría de los casos, la pantalla un poco verde vuelve a mostrarse con normalidad pasado un tiempo, si bien el problema puede volver a repetirse. Todo, tanto la aparición del problema como la repentina vuelta a la normalidad sucede, al menos con la información actual, de manera aleatoria. Es decir, se desconoce dónde está el origen del problema y, por lo tanto, no podemos darte ningún consejo para evitar que ocurra salvo, en todo caso, que desactives el modo nocturno y, en su lugar, reduzcas al mínimo el brillo de la pantalla.

Cabe esperar que la próxima actualización de iOS solvente el problema de la pantalla un poco verde. Sin embargo, los de Cupertino ya han liberado la versión 13.5.1, y desconocemos si ya tenían conocimiento de esta incidencia antes de hacerlo. Al revisar las notas de la misma, no menciona el problema, por lo que es posible que éste aún se esté produciendo y, por lo tanto, sea necesario esperar a futuras actualizaciones (idealmente en la 13.5.2) para que ya esté solventado.