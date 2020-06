Hace poco escuché que el producto de Apple más esperado en España no es tecnológico, sino financiero, y me refiero, claro, a Apple Card, la tarjeta de crédito presentada por los de Cupertino hace algo más de un año. Y lo cierto es que no estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación: coincido en que existe expectación en lo referido a su llegada a nuestro país, pero difiero en lo de que no es un producto tecnológico. El medio de pago físico de Apple es, en realidad, fintech en estado puro.

Una prueba clara de ello es que Google, como ya te contamos hace unas semanas, también quiere entrar en ese mercado con su propia tarjeta física. Y ya lo comentaba entonces e insisto ahora, es solo cuestión de tiempo que algún otro gran grupo tecnológico se sume a este movimiento. El sentido común diría que Amazon, pero de no ser por las tensiones actuales entre China y EEUU, no sería demasiado soprendente que fuera el gigante Alibaba (propietarios, entre otras cosas, de Aliexpress) el siguiente en postularse, ya que solo con su mercado interno ya tendría una posición de gran ventaja. Y en un mercado al que seguro que Apple Card mira con ojos dulces.

En el caso de Apple, hablamos de una combinación de la Apple Card física, una tarjeta de crédito respaldada en lo financiero por el poderoso grupo Goldman Sachs, y de solución tecnológica que permite realizar absolutamente todas las gestiones a través de Internet. Algo que en realidad no sorprende mucho, ya que debemos tener siempre muy claro que Apple Card es poco más que una extensión física de Apple Pay, el sistema de pago electrónico a través de iPhone / iPad. Es, a la vez, un producto muy aspiracional para los usuarios y fans de la marca, y una aproximación a un importante sector de la población que desea tener un medio de pago convencional.

Hoy sabemos, por Bloomberg, que Apple está preparando un plan especial de financiación mediante el cual los usuarios de Apple Card puedan adquirir, con la misma, varios productos de los de Cupertino de manera financiada, hasta un año, sin intereses. En concreto, según esta información, se ofrecerá un año sin intereses para la compra de ordenadores, iPads, pencil y teclados para iPad y el monitor XDR. La financiación se reduce a seis meses sin intereses para AirPods, Apple TV y Home Pod. Sí, curiosamente el iPhone no aparece en la lista.

Puede parecer un movimiento menor, pero si lo analizamos un poco en realidad es una jugada de lo más interesante por varias razones. La primera y más evidente, claro, es que con este movimiento Apple deja de depender de terceros para ofrecer financiación en la compra de sus productos. Obviamente seguirá trabajando con Goldman Sachs, pero dado que hablamos de una alianza global, se reduce sustancialmente la complejidad de su operativa financiera. Y es que, claro, cuando la Apple Card sea global, ¿quién nos dice que no pasará a ser la única vía de financiación en compras directas a Apple?

Por otra parte, y esto me parece una jugada maestra, lo que hasta ahora podía ser un interés por solo uno de los puntos (la tarjeta o un dispositivo), sirve ahora para despertar cierto interés por la otra, y esto funciona especialmente en el sentido de captar a usuarios de los dispositivos para que se conviertan también en usuarios de Apple Card. ¿Quieres un Macbook y lo quieres financiado? Pues de «regalo» te llevas la tarjeta de crédito (que, recordemos, al ser de Apple también es un producto aspiracional). Un producto, sea el que sea, te atrae hacia el resto del ecosistema, y además te sientes recompensado. Me parece brillante.