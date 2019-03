Apple Card: pagos y finanzas en una solución que te devuelve dinero

Teníamos claro que hoy iba a ser un día en el que Apple iba a centrar todos sus esfuerzos en mejorar su oferta de servicios, pero francamente creo que nadie se esperaba algo como la Apple Card, al menos con el enfoque tan completo que ha ofrecido el gigante de Cupertino.

Como su propio nombre indica Apple Card es un servicio similar al que obtendríamos con una tarjeta de débito, lo que significa que permite hacer pagos y que ofrece una integración plena con Apple Pay y Wallet, pero como anticipamos en el párrafo anterior estamos ante algo mucho más grande y ambicioso. Apple Card no es una simple evolución de Apple Pay, es mucho más.

Apple Card es un servicio que permite, como dijimos, hacer pagos, y también gestionarlos de una manera ordenada. Durante el evento de presentación la compañía de la manzana ha confirmado funciones tan interesantes como la posibilidad de hacer un desglose de los pagos que hemos hecho y asociarlos además a los productos y servicios que hemos comprado con ellos. Gracias a la integración con Apple Maps podremos ver también los lugares en los que hemos hecho cada gasto.

Con este servicio podremos llevar un control más preciso de todos nuestros gastos, y además no estaremos sujetos a ningún tipo de gasto o cuota de mantenimiento. Apple ha confirmado que Apple Card no solo no lleva aparejado coste alguno para el usuario, sino que además permitirá recuperar una parte del dinero que gastemos a diario en función del uso que hagamos de este servicio.

Es lo que se conoce como Apple Daily Cash, un método de fidelización en toda regla que funciona de la siguiente manera:

Recuperaremos un 3% del dinero gastado en compras hechas directamente a Apple.

del dinero gastado en compras hechas directamente a Apple. Obtendremos un 2% en todo lo que compremos utilizando Apple Pay.

en todo lo que compremos utilizando Apple Pay. En caso de que hagamos pagos con nuestra tarjeta de débito recuperaremos un 1%.

Apple ha destacado que ese dinero es real, es decir, que no presenta ningún tipo de límite. Es dinero que podremos utilizar con total libertad y en cualquier momento, ya que tampoco tiene una fecha de caducidad determinada.

Como no podía ser de otra forma el sistema de autenticación que utiliza Apple Card presenta dos opciones: Touch ID y Face ID. La compañía de Cupertino ha confirmado también que ofrecerá una versión física de este servicio, es decir, una tarjeta terminada en color platino que no tendrá ningún tipo de numeración ni de identificación, solo el nombre del usuario. Para acceder al resto de datos recurrirá a la aplicación Wallet.

Apple Card no tiene fecha de caducidad y ofrece un cuidado total por la privacidad del usuario. Apple ha sido clara, cada operación lleva asociada una numeración única para garantizar la seguridad y el anonimato de las compras. El historial de todos los pagos que hagamos quedará guardado en el dispositivo, de manera que solo tú sabrás qué has comprado, y en ningún momento recibirás publicidad de ningún tipo.

Este servicio estará disponible a partir del verano en Estados Unidos. No tenemos información sobre cuándo llegará a otros países.