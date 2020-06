El CEO de Brave se disculpa por el ‘error’ con los códigos de afiliado

Quizás no te hayas enterado, pero este fin de semana el navegador web Brave, conocido por estar diseñado para proteger la privacidad de sus usuarios, fue el objeto de una polémica que llevó incluso a la incitación al boicot: el hallazgo por parte de un usuario de enlaces de afiliado al acceder a sitios de criptodivisas.

Es decir, al ir navegando con Brave y entrar en dichos sitios, los enlaces se transformaban automáticamente en enlaces de afiliado, lo que suele suponer que quien redirige -en este caso, el navegador y la compañía detrás de este- recibirá beneficios económicos derivados de los posibles gastos que efectúe el usuario. Se trata de una táctica muy común en toda Internet, pero si ha sido motivo de queja en esta ocasión es debido a que no se realizaba de manera transparente, al menos informando al usuario previamente.

Y claro, viniendo de un navegador web que dice anteponer la privacidad de sus usuarios y no implementar nada raro a sus espaldas, y que de hecho denuncia a la competencia cuando considera que debe hacerlo, el descubrimiento ha sentado muy mal. Pero no ha sido nada intencionado, sino un error por el que el CEO de la compañía ya se ha disculpado, prometiendo arreglarlo cuanto antes. El problema se daba por un autocompletado del código de afiliado del que no tenían constancia en Brave, pues lo utilizan para otros menesteres.

1/ We made a mistake, we’re correcting: Brave default autocompletes verbatim «https://t.co/hJd0ePInEw» in address bar to add an affiliate code. We are a Binance affiliate, we refer users via the opt-in trading widget on the new tab page, but autocomplete should not add any code.

— BrendanEich (@BrendanEich) June 6, 2020