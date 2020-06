¿Debo darme de alta en HP Instant Ink si aún tengo tinta?

La respuesta es muy sencilla, sí, puedes darte de alta en HP Instant Ink sin problema aunque todavía tengas tinta en tu impresora, de hecho es lo más recomendable, ya que así podrás seguir imprimiendo durante el plazo de entrega que tienen los primeros cartuchos de este servicio.

Creo que este detalle es importante, y tenemos que explicarlo bien. Cuando te das de alta en HP Instant Ink se inicia el envío del primer pack de cartuchos asociados a este servicio, y tardarás unos diez días en recibirlo a domicilio, y sin gastos de envío. Bien, si realizas el alta cuando todavía te queda tinta podrás gastarla mientras esperas a que te llegue ese pack de cartuchos.

Cuando llegue el pack de cartuchos solo tienes que retirar los cartuchos gastados e instalar el pack que acabas de recibir, sin más.

¿Qué pasa si me doy de alta en HP Instant Ink y no termino de gastar mis cartuchos?

Imagina la situación. Has completado el alta, has seguido utilizando tus cartuchos y justo hoy, te acaban de llegar los cartuchos de HP Instant Ink, pero todavía te queda tinta en los que estabas utilizando. A priori puede parecer un problema, pero no lo es en absoluto, ya que podrás seguir utilizándolos hasta que los gastes.

No importa si tardas un día o una semana, tu suscripción a HP Instant Ink no dará comienzo hasta que instales el pack de cartuchos en tu impresora, así que podrás gastar primero los que tenías, sin prisas y sin tener que preocuparte por nada.

Vamos a ver un ejemplo para entenderlo un poco mejor. Imagina que te das de alta en HP Instant Ink hoy mismo. El primer pack de cartuchos te llegaría, aproximadamente, entre el 22 y el 23 de junio. Recibes el pack, pero todavía tienes tinta, así que no instalas los cartuchos hasta el 30 de junio. Pues bien, tu suscripción, y el periodo de facturación, empezará a contar a partir del 30 de junio.

HP Instant Ink es un servicio que ha sido desarrollado, desde el principio, para favorecer al usuario. Con él disfrutarás de una comodidad total, gracias a los pedidos automatizados y a domicilio sin gastos de envío, podrás ahorrar hasta un 70% en tinta y reciclar sin coste todos los cartuchos de tinta que gastes.

¿Quieres probarlo? Pues puedes hacerlo de forma gratuita con el plan de impresión de 15 páginas al mes. ¿Quieres saber más? Pues no te preocupes, podrás encontrar toda la información que necesitas en este eBook gratuito, no te lo pierdas.