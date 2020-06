Hitman Absolution gratis en Good Old Games, y sin DRM

La conocida plataforma de distribución digital Good Old Games está ofreciendo copias de Hitman Absolution gratis por tiempo limitado. Esta promoción estará activa durante todo el fin de semana (72 horas), así que tenéis tiempo más que de sobra para haceros con él, pero no os durmáis en los laureles, que ya sabéis lo rápido que pasan estos días.

Para conseguir Hitman Absolution gratis solo tenemos que entrar en la web oficial de Good Old Games y reclamarlo. También podéis hacer este proceso a través del cliente de Good Old Games, funciona igualmente. No es necesario empezar a jugarlo para que quede vinculado a nuestra biblioteca, de hecho ni siquiera tenemos que instalarlo, basta con reclamarlo y ya está, recibiremos un correo electrónico de confirmación.

Hitman Absolution es un juego que llegó en 2012 a la pasada generación de consolas, Xbox 360, PS3, PC y macOS, lo que significa que a nivel técnico no llega a estar a la altura de un juego de la generación actual, pero lo cierto es que ha envejecido bastante bien. Ofrece una gran cantidad de opciones gráficas y configurado al máximo consigue un resultado muy bueno. Os recuerdo que, además, su prueba de rendimiento integrada es una de las más «míticas» que hemos visto en los últimos años.

Tuve la oportunidad de jugarlo en su momento y debo decir que me gustó bastante. Si no lo habéis jugado todavía esta es vuestra mejor oportunidad, ya que podéis conseguirlo gratis y sin DRM.

Requisitos mínimos de Hitman Absolution

Windows 7 o superior.

Procesador de doble núcleo.

2 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce 8600 GT o Radeon 2600 con 512 MB de memoria gráfica.

24 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados de Hitman Absolution

Windows 7 o superior de 64 bits.

Procesador Core i7 de primera generación o AMD Athlon II X4.

4 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 260 o Radeon HD 5770.

24 GB de espacio libre.

Como podemos ver los requisitos no son nada del otro mundo, de hecho resultan bastante contenidos. El juego funciona sin problemas bajo DirectX 10, y si ajustamos la calidad gráfica a niveles medios se puede disfrutar sin problema incluso en PCs poco potentes que tengan unos cuantos años encima.

Si no cumples los requisitos mínimos ya te adelanto que la experiencia no será nada buena, salvo que juegues en una resolución muy baja (800 x 600 píxeles si utilizamos, por ejemplo, una GeForce 8400 GT) y con los ajustes configurados al mínimo.