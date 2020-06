Ayer descubrimos, por fin, el diseño de PS5, la consola de nueva generación Sony, y lo cierto es que, como suele ocurrir siempre con estas cosas, surgieron opiniones enfrentadas. Curiosamente la mayoría de esas opiniones se sitúan en dos extremos, es decir, o te gusta o la odias, solo una minoría se decantó una valoración intermedia.

Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero es un buen momento para volver a profundizar sobre ello. El diseño de PS5 era una cuestión muy complicada por tres grandes razones:

Estética: Sony no quería seguir los pasos de Microsoft con Xbox Series X, es decir, buscaba alejar el diseño de PS5 del estilo tipo chasis de PC compacto que utilizó el gigante de Redmond. Esto suponía un desafío importante por las dos razones que vamos a ver a continuación. Distribución de componentes: para integrar todos los componentes de la consola necesitas un chasis con un diseño eficiente, y esto puede complicar mucho el diseño final del mismo. Calor y refrigeración: es un tema fundamental. Estoy seguro de que muchos recordaréis los problemas que han tenido diferentes generaciones de consolas con el exceso de calor, y PS4 no fue una excepción. El chasis debe ser estético, permitir una buena distribución de componentes y dejar espacio para crear un buen flujo de aire y para conseguir una buena refrigeración del sistema.

Cumplir esos tres objetivos era muy difícil, pero en teoría Sony lo ha conseguido, y lo ha hecho con un diseño verdaderamente sorprendente. La compañía japonesa no ha explicado todavía al detalle el sistema de refrigeración de PS5, pero por lo que he podido ver en las primeras imágenes tenemos unas entradas de aire enormes el frontal que deberían facilitar un buen flujo de aire. Sin ver la parte trasera no puedo deciros nada más, por desgracia.

Personalmente el diseño de PS5 no me ha terminado de gustar. La línea irregular y la combinación de tres colores diferentes, blanco, negro y la iluminación en azul, me ha descolocado bastante. Si a esto unimos el supuesto tamaño que podría tener PS5 mi opinión está todavía más clara, la consola de Sony no tiene ese toque tipo PC compacto que vemos en Xbox Series X, y tampoco es tan gruesa, pero tiene una altura enorme.

Prefiero el toque sobrio y elegante de Xbox Series X, aunque la presentación de juegos que hizo Sony fue superior a la que hizo Microsoft en su momento. Es otro tema importante que también hemos hablado en otras ocasiones, al final una consola se define por sus juegos, y aunque Microsoft tenga una consola más potente y con un diseño más cuidado no podrá hacer frente a PS5 si no se pone las pilas y mejora su catálogo de exclusivos.

Recordad que en su momento PS2 no fue la consola más potente, pero tuvo un catálogo de juegos tan bueno que arrasó en ventas. Xbox 360 fue una consola muy potente con exclusivos muy buenos, y por eso compitió codo con codo con PS3. Xbox One, por contra, fue menos potente que PS4, más cara y tuvo un catálogo de juegos mucho más flojo, tres claves que explican de una manera sencilla pero efectiva por qué PS4 ha vendido el doble que Xbox One (la primera ha superado los 111 millones de consolas vendidas, y Xbox One ronda los 47 millones de unidades vendidas en total).

Espero que Microsoft haya aprendido los errores del pasado y que no los repita con Xbox Series X. Ahora os toca a vosotros, ¿os ha gustado el diseño de PS5? ¿Qué cosas cambiaríais? Los comentarios son vuestros, nos leemos.