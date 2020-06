El uso de la inteligencia artificial y las tecnologías de reconocimiento dentro de los organismos gubernamentales siempre ha sido un tema candente y lleno de debate. Sin embargo, los recientes conflictos presentes a lo largo de todo el país, así como la presión de muchos empleados y organizaciones, han llevado a que algunas de las grandes empresas rescindan sus contratos, a las que hoy se ha unido Microsoft, con el anuncio de que «no venden y no venderán» su tecnología de reconocimiento facial a ninguno de los departamentos de policía de Estados Unidos.

Al igual que la desvinculación completa y concisa de IBM, o la moratoria de un año de la compañía de Bezos, las declaraciones de Brad Smith también cuentan con un importante matiz: «No venderemos tecnología de reconocimiento facial a los departamentos de policía en los Estados Unidos hasta que tengamos una ley nacional establecida, basada en los derechos humanos, que rija esta tecnología«.

Microsoft president @BradSmi says the company does not sell facial recognition software to police depts. in the U.S. today and will not sell the tools to police until there is a national law in place “grounded in human rights.” #postlive pic.twitter.com/lwxBLjrtZL

— Washington Post Live (@postlive) June 11, 2020