Vivaldi 3.1 mejora la gestión de notas y añade más posibilidades de personalización

Vivaldi 3.1 es la nueva versión del navegador web para PC (Windows, Mac, Linux) que está encandilando a los usuarios avanzados, pues aunque el propósito original del proyecto era traer de vuelta todas la características que hicieron del viejo Opera algo especial, está evolucionando a su manera.

Con su anterior versión, por ejemplo, el navegador implementó un potente sistema de bloqueo de rastreadores y publicidad integrado, al tiempo que publicó su primera versión estable para Android. Vivaldi 3.1 es un lanzamiento más contenido, pero que apunta hacia una dirección en la que puede llegar a sorprender: la productividad.

Vivaldi 3.1

Vivaldi 3.1, de hecho, se sustenta tan solo sobre un par de novedades, una de las cuales gira en torno a la idiosincrasia clásica del navegador, mientras que la otra vira hacia derroteros muy interesantes, aunque lo cierto es que a priori en ambos casos se podría hablar de productividad. A priori.

La primera de esas novedades es la posibilidad de configurar el menú de la aplicación o el menú Vivaldi con los menús y opciones que se desee desde el apartado de «Personalización del menú» en las opciones del navegador. Es un añadido curioso, pero un tanto irrelevante a decir verdad, y es que no se trata -o no debería- de un elemento que se utilice de manera constante.

Hubiese sido mucho más interesante permitir la configuración del menú contextual, pero ha sido así. Quizás para más adelante.

La segunda novedad de Vivaldi 3.1 sí es mucho más jugosa por el cariz que está tomando. Nos referimos al gestor de notas que integra el navegador y que ya en sus últimas versiones había adquirido funcionalidades realmente llamativas.

Hasta ahora se podía usar solo en el panel lateral y entre sus cualidades destacaba la sincronización entre dispositivos con cifrado de extremo, el soporte de formato mediante MarkDown, la posibilidad de guardar notas a partir de texto seleccionado en cualquier página web, o mediante una captura de pantalla -con la herramienta propia del navegador- incluyendo el enlace a la página en cuestión, la posibilidad de adjuntar imágenes… En definitiva, el gestor de notas de Vivaldi era una utilidad sencilla, pero con bastantes facultades.

Pues bien, con Vivaldi 3.1 mejora de manera ostensible, ganando una interfaz a pantalla completa con acceso directo en la página de inicio del navegador, una nueva barra de formato para quien no se lleve bien con MarkDown, un nuevo editor WYSIWYG al más puro estilo de los procesadores de texto, búsqueda mejorada, contados de palabras y caracteres… Lo único de lo que adolece sin pedirle que llegue a niveles de un Evernote de bolsillo es que su adaptación a la pantalla completa no ha sido la más afortunada y el diseño horizontal no aprovecha correctamente el espacio disponible.

En todo caso, se trata de un avance de lo más atractivo, que deja entrever hacia adonde se dirige el navegador. Porque como sabrán los más entusiastas de este tipo de aplicaciones, la promesa de recuperar los mejor de Opera se mantiene y, por ejemplo, el gestor de correo electrónico sigue en desarrollo, pero no es lo único. Según revelaba hace poco el CEO de Vivaldi (ex-CEO y cofundador de Opera) Jon von Tetzchner, preparan otras novedades igualmente interesantes, como una calendario integrado y quién sabe qué más.

En resumen, Vivaldi 3.1 destaca por un reformulamiento del gestor de notas que se muestra insuficiente, y que sin embargo mola mucho; pero la hoja de ruta es ambiciosa. Sin duda, no se trata de una navegador para todo el mundo y aun así, es hasta cierto punto que haya quien sigue trabajando en cosas que parecen de otros tiempos. Muchos de los que seguimos dándole al teclado sin descanso lo agradecemos, incluso aunque no siempre lo usemos.