Files de Google permitirá crear una carpeta segura en Android para guardar tus datos más sensibles

Mejor conocido como Files, el gestor de archivos de Google para Android es una aplicación curiosa: no está instalada por defecto en muchos teléfonos, que ya suelen tener alguna app dedicada, bien desarrollada por el fabricante o la básica de Android, que no es Files; y sin embargo es una de las más apreciadas de su categoría no por la que se supone es su principal utilidad, sino por su facultad para facilitar la liberación de espacio en el almacenamiento.

Así la presenta Google, de hecho: «Files de Google es una app de administración de archivos que te ayuda a hacer lo siguiente: liberar espacio con recomendaciones de limpieza, buscar archivos más rápido con búsquedas y navegación simple, compartir archivos sin conexión con otras personas, rápido y sin usar datos y hacer una copia de seguridad de los datos para ahorrar espacio en el dispositivo»; y lo cierto es que con ese objetivo la lanzó la compañía hace un par de años, después de probarla durante un tiempo bajo el nombre de Files Go.

De este modo, Files ha evolucionado añadiendo otras características hasta convertirse en una herramienta de lo más útil, que si bien tenía y tiene alternativas similares, que venga de la mano de Google -cuando ya estás utilizando Android, claro- le otorga un plus adicional para considerarla en primer lugar.

Files tendrá su ‘carpeta segura’

Así las cosas, Google sigue trabajando en mejorar Files y una de las próximas novedades que le esperan a la aplicación el la ‘carpeta segura‘, esto es, «una carpeta dedicada que oculta tus archivos de manera segura y evita que otras aplicaciones o cualquier persona que tenga acceso a tu teléfono acceda a ellos», explican en 9to5Google, donde han estado indagando la versión beta.

Una vez creada la carpeta segura, Files ofrecerá la posibilidad de mover archivos individuales a la misma, los cuales quedarán protegidos tras configurar una contraseña o PIN. Y lo que en principio parece apuntar a la creación de una carpeta cifrada, ya que se especifica que perder la clave de desbloqueo de la carpeta supondrá perder el acceso a los archivos, no se explicita, aunque se da por hecho.

La función de carpeta segura se espera que llegue a Files en la próxima versión estable de la aplicación, así que estate atento. Y si por alguna casualidad aún no la has probado, échale un ojo en Google Play porque merece la pena, sobre todo si eres de los que siempre van apurados con el espacio de almacenamiento del teléfono.