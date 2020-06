Loot boxes, un problema para Apple... y el resto de la industria

Si debemos elegir elemento en relación con los juegos que ha sido polémico estos últimos años, la elección lógica son los loot boxes. Y lejos de mitigarse, a medida que va pasando el tiempo la situación se encona todavía más. Algo totalmente comprensible, puesto que la clasificación legal de estos elementos es un tanto dudosa, y en no pocas legislaciones puede encajar en el marco que define los juegos de azar, un tipo de servicio que sabemos que está sometido a fuertes regulaciones. Normas que, en muchos casos, hacen que las cajas de botín encajen en la definición de juegos de azar.

Por si no sabes de qué estamos hablando, las loot boxes son un tipo de micro transacción con el cual compras dentro de un juego, con dinero real, un pack con elementos del juego. La gran diferencia con otras micro transacciones es que, en este caso, no sabes qué es lo que obtendrás, ya que el contenido de los lotes es sorpresa. Y este es, precisamente, el punto que hace que sean un elemento tan polémico, ya que hay bastante tendencia a considerar que, al incorporar un elemento de azar, son un elemento que puede estimular la ludopatía.

Es por esta razón que, aunque a diferentes velocidades, pero las loot boxes llevan ya un tiempo en el punto de mira de la justicia y las autoridades públicas. Y el último caso a este respecto es, según podemos leer en Apple Insider, La denuncia presentada contra Apple ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California por, según afirma la demanda, ser cómplice de promover el juego y el comportamiento adictivo al permitir que los desarrolladores comercialicen apps y juegos con lotes en la App Store.

Se trata de una demanda colectiva, en la que se señala a los menores como las personas que se pueden ver más afectadas por las loot boxes. Por ejemplo, en la demanda podemos encontrar el caso de Rebecca Taylor, quien afirma que su hijo gastó al menos 25 dólares en tarjetas de regalo de iTunes, así como dinero de sus padres en cajas de botín para el juego Brawl Stars. La falta de información explícita sobre la presencia de este tipo de elementos, así como la imposibilidad de deshabilitarlos son la base de esta acción judicial.

No es la primera vez que las loot boxes pasan por los tribunales. En 2019 una demanda fue desestimada en Reino Unido al considerar que, dado que la recompensa no era económica, no se podían considerar juegos de azar. Sin embargo, movimientos de diversos legisladores y ejecutivos apuntan en la dirección de crear regulaciones específicas para este tipo de compras dentro de los juegos. Y yo, aunque respeto todas las posturas, me quedo con las de CD Projekt Red y Devolver Digital.