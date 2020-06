Star Wars: Squadrons ya es oficial, y será presentado hoy

Tras ser filtrado accidentalmente en la tienda de Microsoft durante este fin de semana, EA se ha visto obligada a adelantar la existencia y presentación del próximo título de su conocida saga del espacio, Star Wars: Squadrons. Y es que mientras que posiblemente la desarrolladora esperaba poder revelar este juego durante su evento EA Play Live la próxima semana, esta filtración ha llevado a la compañía a programar la revelación del tráiler oficial para hoy lunes 15 de junio a las 17:00 (hora española de la península).

Con tan sólo una primera portada de arte en la que se muestran dos pilotos rebelde e imperial, y una serie de cazas estelares (X-Wing, A-Wing, Y-Wing, TIE Fighter, TIE Bomber, TIE Reaper), tanto la web de Xbox como la propia EA han promocionado este nuevo título bajo el pequeño eslogan de «Se buscan pilotos», confirmando así una temática principal de vuelo.

Pilots Wanted. Tune in for the reveal trailer of #StarWarsSquadrons this Monday, June 15th at 8:00 AM Pacific Time: https://t.co/ULwkIhQy2y pic.twitter.com/L0Z3jC2c3j

— EA Star Wars (@EAStarWars) June 12, 2020