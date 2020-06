Pese a la pequeña ausencia de nuevas noticias y las dudas derivadas del abandono del proyecto Surface Neo, parece que gigante de Redmond finalmente volverá al sector de los smartphone con el nuevo Surface Duo, un terminal Android que retoma el antiguo concepto de la doble pantalla enfocado a competir directamente con nueva tendencia de los dispositivos plegables.

Tanto es así que según los últimos rumores publicados por Zac Bowden de Windows Central, contrariamente a los planes que compartió la compañía durante el año pasado este teléfono se lanzará antes de lo planeado, adelantando su fecha a la presentación de los nuevos modelos de Samsung.

De esta manera, y teniendo en cuenta que los Galaxy Fold 2 apuntan a ser anunciados junto con los nuevos Galaxy Note 20 en el próximo evento Unpacked 2020 para el 5 de agosto, estaríamos a menos de dos meses para conocer la nueva apuesta de Microsoft. Y es que tal y como hemos podido ir conociendo, el Surface Duo parece estar ya completo.

Especificaciones Microsoft Surface Duo:

Software : Android 10 con Microsoft Launcher

: Android 10 con Microsoft Launcher Pantalla : Configuración dual con pantallas AMOLED de 5,6 pulgadas y una resolución de 1.800 x 1.350 píxeles

: Configuración dual con pantallas AMOLED de 5,6 pulgadas y una resolución de 1.800 x 1.350 píxeles Procesador : Snapdragon 855 con CPU de ocho núcleos Kryo

: Snapdragon 855 con CPU de ocho núcleos Kryo GPU : Qualcomm Adreno 640

: Qualcomm Adreno 640 Memoria : 6 GB de RAM

: 6 GB de RAM Almacenamiento : 64 GB y 256 GB

: 64 GB y 256 GB Cámara : 11 MP ƒ / 2.0 y 1.12um

: 11 MP ƒ / 2.0 y 1.12um Batería : 3.460 mAh con carga rápida USB-C

: 3.460 mAh con carga rápida USB-C Otros: lector de huellas dactilares y soporte de lápiz óptico Surface Pen

La gran incógnita correría ahora de manos del todavía no trascendido precio de lanzamiento, que basándonos en los componentes internas y su configuración de doble pantalla AMOLED, apunta a no ser precisamente económico y alcanzar un precio aproximado entre los 1.200 y 1.500 euros. No obstante, hay que tener en cuenta que Samsung ya ha adelantado que su próximo smartphone plegable llegará junto con una notable reducción de su precio, por lo que si realmente Microsoft busca ser competitivo, todavía podríamos ver alguna sorpresa con respecto a estas cifras.

Dicho esto, aun en el caso de que finalmente este anuncio temprano del Surface Duo, esto no significa que el teléfono se lance de inmediato. De hecho, la misma filtración apunta a que podrían pasar al menos dos meses más antes de que realmente esté disponible, acercándonos de nuevo así a la primera fecha oficial, y en los últimos meses del año.