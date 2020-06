De los 280 caracteres a los 140 segundos: llegan los tuits a viva voz

Twitter anuncia la llegada de una nueva función a su plataforma: los tuits de voz, o mensajes de voz que se publicarán cual tuit. Según la compañía, esta es su apuesta «para darle un toque más humano a la forma en que usamos Twitter». Y para que se note quiénes son los humanos de primera y de segunda, la novedad se estrena únicamente en iOS.

De hecho, estos tuits de voz solo estarán accesible por el momento para un grupo reducido de usuarios de la red social a modo de pruebas. La función se extenderá al resto de usuarios de iOS (iPad e iPhone) en las próximas semanas y en lo que se refiere a Android o a la aplicación web, nada que comentar. Cuando llegue, llegará.

Conocida antaño como la red social de los 140 caracteres, hace tiempo que los aumentaron para permitir expresarse un poco mejor y ahora son 280 los caracteres que soporta cada tuit. Sin embargo, los tuis de voz recuperan la cifra y la trasladan a segundos, es decir, 140 segundos o dos minutos y veinte segundos es lo máximo que acepta cada tuit de estos.

No obstante, si se tiene mucho que contar se puede seguir hablando lo que se desee, ya que la aplicación se encargará de partir discurso en los fragmentos correspondientes y lo que se publicará es un hilo de voz. Eso sí, nada de subir audios pregrabados: o se hace en el momento, o no hay tuit que valga. Y no hay más.

Twitter ya permite subir tanto tuits de texto como imágenes y vídeos, y ahora se lanzan a por los mensajes de voz. Así es como la red social más polarizada del planeta tiene toda la pinta de transformase en un altavoz de los mensajes de odio de los extremos que allí pululan, literalmente. Con lo agradable que es escuchar un buen pódcast…