Seguro que lo recuerdas, porque te lo contamos hace solo unas semanas: Zoom anunciaba que el cifrado de extremo a extremo solo estaría disponible para las cuentas de pago. Y no solo eso, además afirmaba que se reservaba el derecho de «abrir» las comunicaciones privadas, mantenidas a través del servicio, a las entidades públicas cuando existiera la sospecha de que alguna de las cuentas implicadas pudiera tener alguna relación con actividades delictivas. Algo que ya entonces sonaba a pretexto para, en realidad, «vender» más privacidad a sus usuarios de pago que a los que emplean cuentas gratuitas.

Desde ese mismo momento, las críticas a esta decisión no han dejado de producirse, hasta el punto de que hace solo unas pocas horas Zoom se ha visto obligada a rectificar y ofrecer cifrado de extremo a extremo a todas las cuentas. Sí, incluidas las gratuitas. Esta decisión ha sido anunciada en el blog de la empresa, en una entrada firmada por Eric Yuan, fundador y accionista mayoritario, y en ella se detallan algunos puntos sobre la próxima llegada de esta función al servicio.

En dicho texto se cuenta que hoy mismo se han subido, al repositorio de Zoom en GitHub, una versión actualizada de sus herramientas en las que ya se han incluido las nuevas funciones de cifrado de extremo a extremo. Antes de contar esto, Yuan habla del contacto que han mantenido con múltiples agentes sociales, y a continuación, afirma que han sido capaces de encontrar un sistema distinto que combine ofrecer una privacidad absoluta a sus usuarios (tanto gratuitos como de pago), sin que eso se traduzca en permitir que la plataforma sea empleada impunemente con fines ilícitos.

No me considero ni muy listo ni muy tonto, siempre me he visto en la media. Por eso me sorprende que hayan tenido que pasar tres semanas, desde el polémico anuncio, para que Zoom anuncie lo que ya planteé en su momento que sería la solución más lógica: que los usuarios de cuentas gratuitas que quieran emplear cifrado de extremo a extremo tendrán que verificar un número de teléfono a través de un mensaje de texto. Sí. Exacto, un proceso de validación similar al empleado por centenares, miles de servicios web desde hace años.

En cuanto a la implantación del cifrado de extremo a extremo en Zoom, el fundador de la compañía afirma que una primera beta llegará en algún momento de julio, si bien todavía no se concreta qué día, ni tampoco se da una fecha prevista para la versión definitiva. Sí que se indica que, de momento, se mantendrá el sistema de cifrado actual, y que el nuevo tipo se ofrecerá de manera adicional, dado que su uso conlleva algunas limitaciones. Serán los anfitriones quienes lo activen o desactiven en las reuniones, y los administradores de cuentas quienes podrán aplicarlo tanto a cuentas individuales como a grupos.

Me alegro, sin duda alguna, de este cambio de criterio en Zoom. Me cuesta un poco más, sin embargo, aceptar que la única razón de ello ha sido el feedback por parte de la comunidad. Y no quiero pensar mal, pero la reciente presión por parte de servicios como Facebook Messsenger y Whatsapp, que recientemente han incorporado funciones de videoconferencia grupal. Y lo mismo con Google, que sigue extendiendo el alcance y las funciones de Google Meet.