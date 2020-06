Google trabaja en llevar Nearby Sharing al escritorio

Formas de compartir archivos con dispositivos cercanos hay muchas, pero la más conocida cuando hablamos de movilidad es el AirDrop de Apple, ya que todos los dispositivos iOS incluyen dicha funcionalidad de fábrica. En Android, sin embargo, nunca ha estado tan clara la cosa, aunque en los últimos tiempos Google ha venido impulsado lo que primero llamaron Fast Share, renombrado más tarde como Nearby Sharing.

Se espera que Nearby Sharingsea una de las novedades de Android 11, pero es algo que aún no está confirmado. Según cuentan en 9to5Google, no obstante, Nearby Sharing no solo podría llegar con Android 11, sino que lo haría de forma mucho más ambiciosa de lo que sería previsible: con soporte para compartir archivos con dispositivos cercanos, además de Android, PC multiplataforma, incluyendo Windows, Mac, Linux y, por supuesto, Chrome OS.

Con estos datos, no hace falta ser un genio para deducir cómo planea la compañía de Mountain View ofrecer el soporte de Nearby Sharing en el escritorio de PC: vía Chrome, que para algo es el navegador web número uno del mundo por mucho. Esto es, al menos, lo que consideran después de hallar un nuevo apartado de configuración en Chrome OS, oculto en las preferencias avanzadas del navegador, sus famosas ‘banderas’.

Por el momento, eso sí, no existe tal funcionalidad, tan solo un preimplementación cuya descripción es bastante clara e indica que la activación de dicha opción, «Nearby Sharing: Habilita la funcionalidad de uso compartido cercano. Android ya tiene una implementación nativa«. Por lo tanto, solo queda esperar a que el trabajo continúe para tener algo en firme. Porque si figura algo, e que hay algo. Por fin Android tendrá su propio ‘AirDrop’.

Mientras llega Nearby Sharing, los usuarios de Android pueden compartir sus archivos con dispositivos mediante la aplicación de Files, el gestor de archivos de Google del que os hablamos recientemente porque la compañía también está trabajando en nuevas funcionalidades. Files permite compartir tanto por wifi como por Bluetooth, pero requiere que ambos dispositivos tengan instalada la aplicación.