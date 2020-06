Maxim Zhestkov, el artista detrás de las animaciones del vídeo de presentación de PS5

La semana pasada se dio a conocer PlayStation 5, la próxima consola de Sony y, una vez más, la gran favorita para liderar la generación que viene, al menos en lo que a las dos ‘grandes’ se refiere. Del anuncio llamaron muchas cosas la atención, principalmente el diseño de la máquina y también el vídeo con el que lo presentaron, precedido por unas animaciones realmente sobresalientes. El adjetivo que mejor las describe es el inglés gorgeous.

Tan gorgeous -se te tiene que llenar la boca con el sonido al pronunciarlo, de ahí que insista en el término y no diga maravilloso o espléndido- son estas animaciones, que de poco más de tres minutos que dura el vídeo de presentación de PS5, más de uno está dedicado en exclusiva a pasmar al espectador con esas decenas de miles de bolitas luminiscentes moviéndose cual respiración de entidad artificial inteligente. Por si no te acuerdas, ahí va el vídeo.

Sin embargo, no se trata de un trabajo original de los creativos de Sony. Aunque no está confirmado, en The Verge le han seguido la pista al asunto y hasta llegar al diseñador ruso Maxim Zhestkov, entre cuyos clientes se encuentra Sony. Blanco y en botella… Pero no, Sony no ha respondido a las preguntas de la prensa, ni lo han hecho desde el estudio de Zhestkov.

Tampoco hacía falta. Basta con entrar en la página del estudio de Zhestkov para reconocer al instante quién está detrás de las animaciones del vídeo de PS5, así como para quedarse alucinado con todo lo que sale de un ordenador hoy en día cuando la técnica, la experiencia y la creatividad acompañan. El germen del vídeo que ya has visto se llama ‘Symmetry‘ y no deja lugar a dudas dónde se ha cocinado todo.

No es el único trabajo de Zhestkov que te dejará boquiabierto. Pásate por el portafolio del artista para ver unos cuantos más y cómo fueron creados, si es que te interesa la animación 3D. Si esto lo llega a poner alguien en una pantalla gigante hace cincuenta o cien años, más de uno se cree que hemos contactado con vida alienígena o que nos invaden los extraterrestres.