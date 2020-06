Google lanza Keen, una nueva red social al estilo de Pinterest

Google no descansa y ya sea con una tontería o con una genialidad, el gigante de Internet está siempre dispuesto para sorprender al personal con algo nuevo. En qué extremo te encaja mejor Keen lo decides tú, pero si quieres una descripción rápida de este servicio que se acaba de estrenar, con una palabra es suficiente: Pinterest.

Te suena Pinterest, ¿verdad? Es esa red social que salió hace unos años con la premisa de compartir tus intereses con el mundo, y que a pesar del impacto inicial ha quedado relegada al uso de unos cuantos. Pero no ha desaparecido, que no es poco, al contrario de lo que sucedió con Google+, que de hecho tenía bastantes más usuarios. Pues bien, Keen es casi un calco de Pinterest, con matices propios.

Explicado con más detalle, el funcionamiento de Pinterest es el siguiente: abres una cuenta y vas añadiendo marcadores de páginas o artículos que te gustan, según vas encontrándolos cuando navegas. Todo eso se distribuye a través de una serie de colecciones por temática que puedes compartir con otros usuarios, así como puedes seguir colecciones de otros, etc. A grandes rasgos, eso es Pinterest… y eso es Keen.

En esencia hablamos de un servicio de marcadores sociales con el elemento de la imagen como principal gancho. Lo que diferencia a Keen de Pinterest es que la aproximación de Google se basa en la inteligencia artificial y el motor de búsqueda de la compañía, por lo que te puede ahorrar algo de trabajo, aunque también puedes añadir elementos de forma manual, o colaborar con las colecciones de otros.

Por ejemplo, digamos que te gusta la cocina… Nada más entrar en Keen encontrarás colecciones dedicadas a hacer pan o cóctels caseros: te suscribes y ya puedes seguir todo lo que se vaya publicando en ellas. Pero también te gusta la cocina india y no hay nada de eso todavía: creas una colección, le fijas unos parámetros y la IA de Keen se encargará de ir rellenándola a base de información que puede ir de artículos de Wikipedia a vídeos de YouTube, recetas de blogs, etc; eliminas lo que no te guste, añades tú otras cosas…

Al igual que sucede en Pinterest, en Keen también puedes tener colecciones privadas y, de hecho, cada nueva colección que crees -las llamamos colecciones, pero en el servicio se denominan como Keen- será privada por defecto. Y poco más. «¿Tienes cosas que te apasionan y quieres más? Keen te ayuda a expandir tus intereses y conectarlos con otras personas», tal es la presentación del servicio.

Como cuentan en Mashable, el lanzamiento de Keen fue el pasado jueves sin apenas darle bombo, así que tampoco parece que estén poniendo muchas esperanzas en el invento. Si te apetece echarle un vistazo, además del sitio web encontrarás una aplicación para Android.