Ya está disponible Half-Life: Alyx – Final Hours, un libro interactivo escrito por Geoff Keighley (responsable de «The Game Awards») que ha llegado a Steam y que confirma lo que era un secreto a voces, que Half-Life 3 estuvo en desarrollo, pero que al final acabó siendo cancelado. Dicho libro hace referencia también a otros proyectos interesantes que fueron igualmente cancelados, pero sobre ellos hablaremos más adelante.

El desarrollo de Half-Life 3 comenzó mucho después del lanzamiento de Half-Life 2: Episodio Dos. Valve no consideró el desarrollo de un episodio tres porque, en teoría, el propio Gabe Newell quería abandonar ese modelo de negocio y volver al sistema tradicional. Esto hizo que Half-Life 3 entrase en desarrollo entre finales de 2012 y principios de 2013, pero finalmente acabó siendo cancelado en 2014.

Esta nueva entrega de la conocida franquicia de Valve fue concebida, desde el principio, como un proyecto muy ambicioso, pero también resultaba problemático, ya que en aquel momento Valve no tenía terminado el motor gráfico Source 2, y por tanto no contaba con las herramientas que realmente necesitaba para conseguir un título verdaderamente revolucionario.

Uno de los conceptos más interesantes que sirvieron de base al desarrollo de Half-Life 3 fue el de los escenarios generados de manera procedimental. Como sabrán muchos de nuestros lectores esta tecnología no es nueva, ya la vimos en la franquicia Diablo, y también en otros juegos como Hellgate London o No Man´s Sky, y permite generar escenarios de forma aleatoria. Esto quiere decir que los mapas cambian con cada nueva partida, lo que permite disfrutar de una experiencia «nueva» y mejorar la rejugabilidad.

Valve iba muy en serio con este proyecto, de hecho llegaron a realizar capturas al actor que presta su rostro para dar vida a G-Man, pero al final acabó siendo cancelado porque no pudo cumplir con las expectativas de Valve. La compañía de Gabe Newell puso el listón muy alto con Half-Life 2, y las expectativas que generó un posible Half-Life 3 llevaron a la compañía a una situación tan complicada que generó una marcada inseguridad. Valve prefirió cancelar proyectos antes de correr el riesgo de defraudar a los fans de la franquicia.

Half-Life 3 fue cancelado, y también cuatro proyectos más asociados a la franquicia

Sí, habéis leído bien, la cancelación de Half-Life 3 es solo la punta de un iceberg enorme que viene cargado de cancelaciones. Entre los proyectos cancelados que se mencionan se encuentran cuatro juegos vinculados a la franquicia Half-Life:

A.R.T.I.: un título inspirado en la esencia de Minecraft que se utilizó para recrear de una manera muy curiosa el universo Half-Life.

Borealis: un juego de realidad virtual centrado también en la conocida franquicia de Valve.

Shooter: otro proyecto como el anterior, centrado en llevar la saga Half-Life a la realidad virtual.

El conocido como Half-Life 2 Ravenholm.

Además de esos títulos a los que hemos hecho referencia, sabemos que Valve también estuvo trabajando en dos ocasiones en Left 4 Dead 3, y en un proyecto de RPG sin nombre definido que estaba fuertemente inspirado en la franquicia «The Elder Scrolls».

Solo tenemos información sobre el primero proyecto de Left 4 Dead 3, que en teoría iba a tener un enfoque de tipo mundo abierto, se desarrollaría en Marruecos y permitiría mostrar a cientos de zombis en pantalla. El motor gráfico Source 2 no estaba terminado cuando se inició este proyecto, y por eso acabó siendo cancelado. Parece que Valve no quiera desarrollar juegos sin terminar primero, por completo, el motor gráfico de estos.

Como podemos apreciar Valve ha cancelado muchos proyectos, pero he querido guardarme una buena noticia para el final, y es que el libro Half-Life: Alyx – Final Hours confirma que Valve tiene un gran proyecto en desarrollo desde 2018. Sé lo que estáis pensando, ¿será Half-Life 3? Pues sería fantástico, la verdad, pero de momento no hay nada confirmado, así que vamos a mantener las expectativas bajo control y a esperar que Valve aprenda que la idea de perfección debe dejar de guiar sus desarrollos, y que no siempre es necesario dar en la diana con el primer disparo.