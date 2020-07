A TikTok le crecen los enemigos

Si nos basamos en la popularidad para medir el éxito, es indudable que TikTok es uno de los servicios online más exitosos del momento. Y es que ha conseguido calar en un público muy joven, desplazando del centro de atención a otros servicios como Instagram. Un éxito que sin duda debe hacer que los directivos de Twitter lleven tiempo tirándose de los pelos por no haberle concedido algo más de recorrido a Vine, ya que con un poco de trabajo y dedicación, es el servicio que podía estar hoy ocupando esa posición.

Sin embargo no todo son buenas noticias para sus responsables, y es que entre ayer y hoy se han producido movimientos muy llamativos de dos grandes empresas, que en diferente grado parecen ver en TikTok una amenaza a la seguridad. Bien es cierto que una de ellas parece que cambió de opinión. Y es que, con solo 24 horas de diferencia, Amazon y Wells Fargo han prohibido a sus empleados tener instalada y emplear la app de TikTok en smartphones desde los que accedan a sus cuentas de correo electrónico de trabajo.

Ayer viernes, según informaba The New York Times, los empleados de Amazon recibieron un mensaje de la compañía en el que se les indicaba que el uso de TikTok quedaba prohibido y, además, que no podrían acceder a sus cuentas de correo electrónico corporativas si no desinstalaban la app. La única razón dada para ello eran «problemas de seguridad», y la conexión entre ese mensaje y la desactivación del servicio de email, apuntan a que se sospecha que la app pueda espiar las comunicaciones de los usuarios.

Unas horas más tarde, Amazon hizo una segunda comunicación en la que invalidaba la primera, afirmando que había sido un error sin dar más explicaciones. De este modo se revertía la prohibición, y se afirmaba que los empleados de la compañía podrían seguir usando TikTok en sus dispositivos, sin que eso supusiera no poder acceder a sus cuentas de correo profesionales desde los mismos. Nunca sabremos si realmente fue un error o, por el contrario, fue un envío intencionado y el segundo mensaje fue la señal de una rectificación.

Y con la resaca de lo de ayer, hoy sabemos por The Verge que Wells Fargo ha adoptado una medida similar. En este caso, la razón dada por la compañía para tomar esta medida ha sido «preocupación sobre las prácticas y los controles de seguridad y privacidad de TikTok». En este caso y a diferencia de Amazon, al menos de momento no se ha producido rectificación alguna, por lo que es posible que en este caso el bloqueo sí que sea definitivo.

Gran parte de las sospechas que recaen sobre TikTok tienen que ver con su origen geográfico, y es que no debemos olvidar que el servicio pertenece a ByteDance, una compañía china. Y es cierto que la compañía ha hecho muchos esfuerzos para mostrarse desvinculada de su país de origen, hasta el punto de que actualmente TikTok tiene su sede principal en Estados Unidos y, según afirman sus responsables, todas las decisiones en relación con la seguridad y la privacidad de los dato se adoptan en Estados Unidos, no en China.

Otro problema es que, con la beta de iOS 14 se ha comprobado que la app de este servicio se encuentra entre las que acceden de manera permanente e injustificada al portapapeles del sistema operativo. Un comportamiento que, precisamente en un momento en el que se está cuestionando su seguridad, y con un crecimiento que no parece detenerse, hace que TikTok sea analizado con más lupas que nunca.