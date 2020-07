Portapapeles, privacidad, iOS Reddit y LinkedIn: ¿te espían?

Nunca, ni con un cambio en el portapapeles, llueve a gusto de todos. Y si no que se lo digan a Reddit y a LinkedIn, que no deben sentirse especialmente agradecidos a Apple por las novedades que los de Cupertino han introducido en iOS 14, la próxima versión de su sistema operativo para dispositivos y que fue presentada en el pasado WWDC 2020. Más concretamente me refiero a una novedad que ha hecho que muchas miradas se hayan dirigido a la app de ambos servicios para iPhone. Me refiero, claro, a la función de privacidad del portapapeles.

Aunque no es algo que, por norma general, haya preocupado al común de la población, desde el campo de la seguridad sí que se observa a esta función de los sistemas operativos con atención y desconfianza. Y es que es cierto que resulta bastante útil, tanto que no conozco a nadie que no la emplee de manera habitual, pero también puede ser una amenaza para la seguridad o, como mínimo, para la privacidad, ya que el acceso al mismo por parte de las aplicaciones, ya sea en PC o en dispositivo móvil, por parte de cualquier aplicación y/o proceso es prácticamente libre.

Esto, claro, es inherente a su naturaleza y lo que le da gran parte de su utilidad. Ahora bien, el problema viene cuando el usuario no tiene conocimiento de que se está accediendo al contenido del mismo sin que él lo haya solicitado. Para solucionar este problema, iOS 14 cuenta con una función que indica al usuario, con un mensaje emergente, que una app ha accedido al portapapeles, y con las pruebas de esta función en la versión beta ya han surgido las dos primeras sorpresas: las apps de Reddit y LinkedIn fisgan lo fisgan de manera constante.

Según informa Engadget, Reddit se ha justificado afirmando que su app para iOS chequea constantemente el portapapeles del dispositivo cuando el usuario está escribiendo para, en base al contenido del mismo, mostrar sugerencias de título. Si se trata de un enlace, claro. Yo lo siento, debo ser estúpido pero, de cara a hacer sugerencias, ¿no tendría más sentido que las hiciera en base al texto que el usuario ha comenzado a escribir? ¿Y si lo que hay en el portapapeles no es una URL sino el teléfono de mi madre? ¿O la lista de la compra? En cualquier caso han dicho que lo van a arreglar.

LinkedIn, por su parte, afirma que el problema se debe a que la app chequea si el contenido del portapapeles y lo que el usuario ha escrito coinciden. Sería interesante conocer la razón por la que consideran que esa función es necesaria, pero de momento nos quedamos sin saberla. Igual que tampoco sabemos cuándo se solucionará este problema. Eso sí, cuando ocurra nos lo dirán, y con esto yo ya me quedo mucho más tranquilo (sí, es sarcasmo).

Ahora seré honesto, sí que creo lo que afirman ambas empresas cuando dicen que la información del portapapeles de iOS no ha sido copiada ni transferida a sus servidores. Sí, seguro que habrá quienes piensen que soy un ingenuo, pero a día de hoy es mi opinión. ¿Que si pongo la mano en el fuego? Ni de broma, claro. Lo que sí que pienso es que la función de privacidad del portapapeles de iOS es un gran acierto, y no puedo dejar de pensar que muchas empresas estarán dándose prisa en modificar sus apps, para que los usuarios no descubran a más «fisgadores» del portapapeles.

