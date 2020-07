‘El profesor Layton y el futuro perdido’ llega a Android e iOS

Una década después de su lanzamiento para Nintendo DS -al menos en esta parte del mundo- llega a móviles El profesor Layton y el futuro perdido, el tercer título de la popular saga de puzles de Level-5 que elevó el género a su quintaesencia.

El profesor Layton y el futuro perdido es, de hecho, el tercer y último capítulo de la trilogía original que salió para Nintendo DS, antes de que la franquicia diese el salto a Nintendo 3DS. Y aunque sus siguientes entregan mejoraron el apartado técnico, nunca llegarían a emocionar como lo hicieron La villa misteriosa, La caja de Pandora o el título que nos ocupa.

Level-5 completa con el lanzamiento de El profesor Layton y el futuro perdido la trilogía original en su versión móvil para Android e iOS, aun cuando con el tiempo han caído otros juegos del mismo universo en ambas plataformas, incluyendo alguno desarrollado en exclusiva para estas. Pero en la gasa de El profesor Layton no solo importan los puzles: la historia es también indispensable.

Es por ello que si nunca has jugado a alguno de estos juegos, especialmente a los anteriores, no puedes empezar por El profesor Layton y el futuro perdido. Hazlo con La villa misteriosa, continúa con La caja de Pandora y entonces será el turno de El futuro perdido, cuyo aliciente es el mismo del resto: la historia original, mejorada en su apartado técnico con una remasterización en alta resolución.

El profesor Layton y el futuro perdido saldrá a la venta mañana, 13 de julio para Android e iOS y aunque no se ha revelado cuál será su precio, las entregas anteriores cuestan 10,99 euros, así que… ¿Caro, para ju ‘juego de móvil’? Es que no son juegos de móvil, o no como se sugiere refiriéndose a ellos de tal manera. Es más, tiene que ser una delicia jugarlos en una buena tablet.