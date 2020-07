Macbook Silicon, ¿lo veremos antes de que acabe el año?

La llegada del primer Macbook Silicon, es decir, el primer portátil de Apple equipado con la nueva familia de procesadores que se anunciaron en el pasado WWDC2020, es algo muy, muy esperado por toda la comunidad tecnológica. Y es que, de acuerdo, no es el primer cambio dado por los de Cupertino a este respecto, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Pero sí que es, posiblemente, el más rupturista, puesto que al despedirse de Intel, lo hace también de la compatibilidad con Windows, algo que a algunas personas nos parece un error, pero que otras tantas consideran un gran acierto. Y todos coincidimos en que es un sendero que Apple lleva muchos años recorriendo.

Y hoy sabemos, por Techspot, que quizá no tengamos que esperar demasiado para la llegada del primer Macbook Silicon, ya que ésta podría producirse este mismo año, y no en 2021 como se pensaba inicialmente. Según el analista Ming Chi-Kuo, Apple lanzará un nuevo MacBook Air con ARM a finales de este año. No obstante, tampoco lo afirma con rotundidad, ya que también plantea la posibilidad de que ese lanzamiento se posponga a principios de 2021. En todo caso, eso sí, no habría que esperar al WWDC2021 para su llegada.

El crecimiento de la familia Macbook Silicon sí que tendrá lugar, sin duda, en 2021, según los pronósticos del analista. Tras el Macbook Air vendría un MacBook Pro de 13 pulgadas con un diseño muy similar, si no idéntico, al modelo de 13 pulgadas de 2020, es decir, que no tendrá los biseles más delgados del MacBook Pro de 16 pulgadas. Un MacBook Pro de 16 pulgadas y el MacBook Pro de 14 pulgadas con Apple Silicon no llegarían hasta el segundo o tercer trimestre de 2021 (e incluso podrían irse a 2022). Estos modelos más nuevos podrían contar con pantallas mini-LED .

El informe de Ming Chi-Kuo se centra exclusivamente en los Macbook Silicon, no hay ni una sola palabra sobre los equipos de sobremesa de Apple: Mac Mini, iMac, iMac Pro y Mac Pro. En este caso, con casi total seguridad tendremos que esperar a que ya esté avanzado 2021 e, incluso, es posible que hasta 2022. Y en cuanto al primer sistema de sobremesa en recibir Silicon, si Apple sigue el modelo que ha llevado para sus portátiles, es posible que el primer equipo que veamos con el nuevo procesador sea el Mac Mini.

Y esto es algo que reafirma mis dudas sobre el salto de Intel a ARM, mas concretamente las referidas al rendimiento. Tiene sentido que el primer Macbook Silicon sea un Air, unos portátiles muy respetables pero cuyas prestaciones, indudablemente, están por debajo de las que ofrecen los Macbook Pro. Es decir, que tendremos que esperar hasta el año que viene para comprobar si Apple ha sido capaz de optimizar el diseño y exprimir el rendimiento de sus chips ARM, para que puedan competir dignamente con los modelos actuales, equipados con procesadores de Intel. Tengo muchas ganas de que llegue ese momento, el de comparar, para ver si lo han conseguido o, por el contrario, han cometido un gran error.

¿Qué esperas tú de Macbook Silicon? ¿Crees que podrán competir con los modelos actuales o, por el contrario, perderán rendimiento por el camino?