Las tecnologías de carga rápida para móviles siguen avanzando y los fabricantes chinos son los que están explorando los límites y el delicado equilibrio entre la velocidad y la seguridad. En los últimos días hemos tenido noticias de Oppo y Vivo y son espectaculares, con sistema de recargas que contemplan cargadores de 120 y 125 vatios respectivamente.

La autonomía es una característica que la industria no ha terminado de resolver correctamente ante el aumento de tamaño, funciones y rendimiento de las últimas generaciones de móviles inteligentes. Poco que ver con los «móviles tontos» que nos duraban semanas, si le das caña a tu smartphone apenas aguanta un día sin tener que cargarlo. Si la autonomía no ha mejorado, sí lo han hecho los sistemas de carga.

La organización industrial responsable del estándar USB, usado de manera general en móviles, promovió el estándar USB Power Delivery (USB-PD) que ofrece carga rápida para móviles con un máximo establecido en los 5A y 100 vatios. La norma, junto a fuentes de alimentación programables (PPS) y cableado de calidad, permiten que los dispositivos alteren y gestionen dinámicamente la potencia de carga logrando una carga más eficiente y rápida. También segura, porque más energía genera más temperatura y todos sabemos lo que sucede cuando la batería de un teléfono se calienta demasiado.

Los Galaxy S20 de Samsung fueron los primeros certificados para PPS y USB-PD con recargas de hasta 45 vatios y prácticamente todos los fabricantes prometen «carga rápida» en algunos de sus modelos con esta norma o con otras porque Qualcomm tiene la suya propia («Quick Charge 4.0+») con cargadores de hasta 45 vatios. Terminales como el Lenovo Legion prometen hasta 90 vatios y Xiaomi anunció una tecnología de carga de hasta 100 vatios.

Todo lo anterior se va a quedar atrás en próximos smartphones. OPPO está listo para elevar el punto de referencia de la carga rápida de móviles hasta los 125 vatios, capaz de cargar por completo una batería con capacidad de 4.000 mAh en solo 10 minutos.

