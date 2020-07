Cuando AMD lanzó sus APUs Ryzen 4000 serie H (portátiles) generó una gran expectación, algo perfectamente comprensible ya que estábamos ante una generación de alto rendimiento que combinaba una CPU Zen 2 con una GPU Radeon Vega, ambas fabricadas en proceso de 7 nm.

La mejora de rendimiento que ofrecen estas nuevas APUs, comparadas con la generación anterior, es más que considerable, aunque se deja notar sobre todo a nivel de CPU. En general AMD hizo un buen trabajo con las APUs Ryzen 4000 serie H, pero un reciente análisis realizado por IgorsLab confirma que, por alguna razón que no acierto a entender, la compañía de Sunnyvale decidió que era buena idea limitarlas a ocho líneas PCIe Gen 3.0, en lugar de utilizar la clásica configuración de 16 líneas.

Esto supone un problema porque, como sabrán muchos de nuestros lectores, la cantidad de líneas disponibles determina el ancho de banda total y afecta, por tanto, al rendimiento bruto que puede desarrollar una determinada tarjeta gráfica. Para que tengáis una visión más clara os dejo una gráfica con el ancho de banda disponible en cada tipo de configuración PCIE Gen3.

Sobre el papel hay una diferencia enorme que sugiere que una tarjeta gráfica tope de gama podría verse muy limitada al utilizar una configuración PCIE Gen3 como la que montan las APUS Ryzen 4000 serie H, ¿pero realmente es así? Tiene sentido, y nos ayuda a entender por qué la mayoría de los portátiles que han llegado al mercado con dichas APUs se limitan a montar una RTX 2060 en casi todos los casos. Sin embargo, la verdad es muy distinta, como vamos a ver a continuación.

APUs Ryzen 4000 serie H y PCIE Gen x8: ¿hay cuello de botella?

Como podemos ver en las gráficas adjuntas, cortesía de TechPowerUP!, existe una pérdida de rendimiento, pero es tan mínima que la diferencia entre montar una RTX 2080 Ti bajo PCIE Gen3 x8 y hacerlo en una configuración x16 apenas llega al 3% de media. No hay, por tanto, un cuello de botella real, y este no es el motivo por el que los fabricantes han optado por no ofrecer, de momento, portátiles con APUs Ryzen 4000 serie H y tarjetas gráficas más potentes.

¿Por qué tenemos entonces una mayoría de configuraciones basadas en la RTX 2060? No puedo responder con seguridad a eso, ya que no estoy en la mente de los OEMs, pero es probable que todo se deba a un intento por equilibrar temperaturas y costes, es decir, para mantener los portátiles con APUs Ryzen 4000 serie H como opciones muy interesantes desde una perspectiva precio-prestaciones.

Os recuerdo que las APUs Ryzen 4000 de escritorio que fueron lanzadas recientemente no tienen este problema, es decir, vienen con una configuración que permite a la GPU acceder a una interfaz PCIE Gen3 x16. Espero que este artículo os ayude, de paso, a disipar todos los mitos que todavía existen alrededor del tema de los estándares PCIE, las líneas y el impacto del ancho de banda.