Google Pixel 4a llegará durante la primera semana de agosto

Ya desde comienzos de año veíamos cómo numerosas filtraciones ubicaban el lanzamiento de los nuevos Google Pixel 4a para el mes de mayo, durante la conferencia para desarrolladores Google I/O. Sin embargo, la actual situación y crisis del COVID-19 provocó una serie de retrasos que llevaron a a situar su llegada en el pasado mes de junio, y en el actual mes de julio, donde obviamente no ha sido presentado.

Ahora, el filtrador y youtuber Jon Prosser, ha compartido una nueva actualización sobre la fecha de lanzamiento de los Pixel 4a, afirmando al 100% que los nuevos smartphones verán la luz en todo el mundo el próximo 3 de agosto. Y es que dada la reciente filtración accidental de la ficha técnica del Pixel 4a en la propia tienda de Google, todo apunta a que la compañía realmente presentaría sus teléfonos durante la próxima semana.

Finally happy to give a final update on Pixel 4a!

The last date I gave you (provided in the tweet below) is the launch day!

Pixel 4a. August 3. 100%.

Only question is…

Do you care anymore? Or have they pushed this off too much? https://t.co/SZkQpvRAZI

— Jon Prosser (@jon_prosser) July 26, 2020