Call of Duty Black Ops Cold War se filtra gracias a una bolsa de Doritos

Hoy en día resulta muy difícil que las grandes compañías logren guardar sus secretos y productos, normalmente filtrados por sus propios trabajadores o expertos, aunque a veces también llegan de pequeños errores humanos. Este ha sido el caso de Call of Duty Black Ops Cold War, la todavía inédita próxima entrega de este shooter, que acaba de ser confirmada a través de una promoción en una bolsa de patatas.

La promoción, que ofrecería la oportunidad de ganar puntos de experiencia doble durante un año, tendría una fecha de vigencia a partir del 5 de octubre, aunque eso no garantiza necesariamente que el juego esté disponible al mismo tiempo. Y es que el año pasado ya pudimos ver una acción similar para el lanzamiento de Call of Duty Modern Warfare, con una promoción que dio comienzo el 1 de octubre, unos días antes del lanzamiento original del juego, el 25 de octubre.

Así pues, cabría esperar que esta nueva entrega hiciese su debut durante los últimos meses de este año. No obstante, cabe destacar que 2020 no está siendo un año normal, por lo que tal y como hemos visto con otros juegos y productos, todavía sería posible esperar un pequeño retraso.

El juego también podría ser el producto del drama corporativo, con Treyarch aparentemente asumiendo el control después de que Raven y Sledgehammer pelearan por el título. Y es que recientemente conocíamos la noticia de que el codirector de Treyarch, Jason Blundell, abandonaba el estudio después de 13 años. Aun así, la cercanía de la fecha de lanzamiento de estos juegos debería implicar una fase adelantada de su desarrollo, por lo que la partida de Blundell no debería llegar a afectar notablemente al resultado final de estos.

These are the two Doritos Double XP promotional images that I was DM’d earlier from an anonymous source for Call of Duty Black Ops Cold War. I was too worried about copyright issues to post them earlier but since CharlieIntel shared them I (assume?) they’re safe. pic.twitter.com/yvvjH7CvKU

— TheGamingRevolution (@TheGamingRevo3) July 26, 2020